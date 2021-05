Polomarket modernizuje sieć w woj. pomorskim

Zgodnie z zapowiedziami, polska sieć supermarketów Polomarket modernizuje kolejne swoje obiekty.

Polomarket rozwija sieć w woj. pomorskim, fot. materiały prasowe

7 maja otwarty został zmodernizowany sklep w Pelplinie w woj. pomorskim. Obiekt zyskał nowe wyposażenie między innymi kasy, regały chłodnicze, ladę mięsną i stoisko owocowo – warzywne. Powierzchnia sali sprzedaży została przearanżowana w taki sposób, aby zapewnić klientom większy komfort zakupów.

Istotną nowością jest wprowadzenie innowacyjnego, proekologicznego systemu chłodniczego. Free cooling to energooszczędna metoda chłodzenia cieczy roboczej przy pomocy powietrza zewnętrznego, wykorzystująca różnice temperatur. Metoda ta w naszym klimacie pozwala na oszczędności zużycia energii elektrycznej nawet do 80% w skali roku w porównaniu do tradycyjnych, sprężarkowych układów chłodzenia i tym samym wpływa na ograniczenie emisji CO2.

Otwarcie kolejnego zmodernizowanego sklepu sieci nastąpi 14 maja br. w Lubiczu. Sieć Polomarket niezależnie od uruchamiania nowych i modernizacji istniejących obiektów, stale poszukuje lokalizacji pod kolejne inwestycje.

Grupa Polomarket to polska sieć supermarketów, którą tworzą spółki detaliczne prowadzące sklepy. W skład Grupy wchodzi również Spółka logistyczna. Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś jest to już ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski i blisko 2,5 mld obrotu netto rocznie. Miesięcznie odwiedza sieć prawie 9 mln klientów w całym kraju. Spółka obecnie jest pracodawcą dającym zatrudnienie 5.800 osobom.