Polomarket otworzył swój trzeci sklep w Głogowie

Sklep w Głogowie przy ul. Plutona 1 to trzeci i największy sklep sieci Polomarket w tym mieście. Znajduje się w centrum osiedla Kopernik, w bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum nr 5, w budynku z pasażem handlowym. Powierzchnia sali sprzedaży to 750 mkw., a do dyspozycji klientów są cztery stanowiska kasowe.

Sklep został zaprojektowany zgodnie z najnowszym konceptem sieci pod względem funkcjonalności, a także z wykorzystaniem infrastruktury proekologicznej, która obejmuje m.in. ogrzewanie wody i pomieszczeń za pomocą pompy ciepła zintegrowanej z odzyskiem energii z urządzeń chłodniczych.

Sieć Polomarket regularnie otwiera nowe i zmodernizowane supermarkety w kolejnych miejscowościach w całej Polsce, poszukując jednocześnie nowych lokalizacji.

