Polomarket: Przyspieszyliśmy rozwój usług mobilnych

Pandemia nie wstrzymała strategicznie ważnego elementu, jakim dla Polomarketu jest modernizacja istniejących oraz uruchamianie nowych obiektów handlowych. W tym roku kontynuujemy ten proces.

Sieci udało się zrealizować jedną z największych dotychczasowych inwestycji – uruchomić trzecie centrum logistyczne. Obiekt w Swarożynie k. Tczewa wspierać będzie swym działaniem dotychczasowe centra zlokalizowane w Giebni k. Pakości i Kłobucku.

Klienci robią zakupy rzadziej, ale kupują i wydają jednorazowo więcej. Doceniają i chętnie korzystają również z możliwości zrobienia zakupów online, np. poprzez aplikację mobilną.

Co musieli państwo wdrożyć przez pandemię? - W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników, od momentu pojawienia się na terenie Polski pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem, natychmiastowo podejmowaliśmy wszelkie działania zwiększające bezpieczeństwo. Stosowaliśmy się - i nadal to robimy - nie tylko do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, ale wprowadzaliśmy także dodatkowe nadzwyczajne środki ochrony - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Bartosz Pietruszka, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Polomarket.

- Jako jedna z pierwszych sieci, już w połowie marca ubiegłego roku, przy wszystkich stanowiskach kasowych i przy ladach mięsnych wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa, a chwilę później zamontowaliśmy przegrody z pleksi oddzielające klientów od kasjerów. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażeni w jednorazowe rękawiczki, maski, przyłbice i środki do dezynfekcji zarówno stanowisk pracy, jak i osobistej. Na wyposażeniu wszystkich sklepów w strefach wejścia znajdują się stacje do dezynfekcji rąk. Cały czas na teranie sklepów prowadzona jest także kampania informacyjna, przypominająca zasady zachowania bezpieczeństwa - dodaje.

- Pandemia przyspieszyła także proces rozwoju naszych usług mobilnych. W kwietniu 2020 roku, wykorzystując naszą aplikację uruchomiliśmy e-sklep w modelu click&collect. Usługa „zamawiaj w aplikacji i odbieraj w sklepie” działa we wszystkich, ponad 280 sklepach naszej sieci w całej Polsce i dotyczy całego asortymentu. Rozszerzyliśmy ją o płatności online oraz o usługę POLOdrive, dzięki której klienci mogą odbierać bezpiecznie zamówione w aplikacji zakupy w wyznaczonych kasach, a w niektórych miastach także w miejscach przed sklepami, bez konieczności wchodzenia na salę sprzedaży. Wpływ tych rozwiązań na poprawę bezpieczeństwa zakupów jest według nas istotny i wynika przede wszystkim z ograniczenia liczby klientów oraz czasu ich przebywania na sali sprzedaży - tłumaczy Bartosz Pietruszka.

Dodaje, że pandemia zmieniła życie każdego z nas, zmieniła dotychczasowe przyzwyczajenia oraz faktycznie wpłynęła na zachowania konsumentów. - Przede wszystkim klienci robią zakupy rzadziej, ale kupują i wydają jednorazowo więcej. Przed pandemią częściej niż obecnie chodziliśmy na nieduże, codzienne zakupy do ulubionych sklepów – co miało także związek z tym, że pracowaliśmy z biur, wpadaliśmy często do sklepu także „przy okazji”, w drodze do domu. Konsumenci obecnie dokładniej planują większe zakupy. Doceniają i chętnie korzystają również z możliwości zrobienia zakupów online, np. poprzez aplikację mobilną - opowiada.

- Mamy to szczęście, że w naszej ubiegłorocznej strategii, a także w funkcjonowaniu naszych sklepów w dobie pandemii nie musieliśmy wprowadzać wielu zmian. Konieczne było dostosowanie się do warunków pandemicznych. Rozwój naszych usług mobilnych był w planie, w ramach procesu digitalizacji, a koronawirus jedynie prace przyspieszył - dodaje.

Podkreśla, że pandemia nie wstrzymała także strategicznie ważnego elementu, jakim dla firmy jest modernizacja istniejących oraz uruchamianie nowych obiektów handlowych.

- W tym roku kontynuujemy ten proces. W okresie tylko od marca do maja br. planujemy zakończenie 10 dużych inwestycji. Cały czas poszukujemy także nowych lokalizacji, pod nowe obiekty. Poza modernizacją dotychczasowych sklepów i otwarciami nowych, niezależnie od pandemii udało nam się także zrealizować jedną z naszych największych dotychczasowych inwestycji – uruchomić trzecie centrum logistyczne. Obiekt w Swarożynie k. Tczewa wspierać będzie swym działaniem dotychczasowe centra zlokalizowane w Giebni k. Pakości i Kłobucku - tłumaczy.

- Centrum zostało zaprojektowane od podstaw w najdrobniejszych detalach, aby móc docelowo obsługiwać ok. 150 sklepów. Inwestycja przyczyni się do zoptymalizowania siatki logistycznej i wzmocnieni ekspansję sieci w północnej Polsce. Obiekt o powierzchni 30 tys. m2 i kubaturze 369 tys. m3 powstał przy węźle Swarożyn Autostrady A1, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22. Lokalizacja jest więc optymalna dla potrzeb obsługi sklepów, jak i dla dostawców - mówi Bartosz Pietruszka.

Grupa Polomarket to polska sieć supermarketów, którą tworzą spółki detaliczne prowadzące sklepy. W skład Grupy wchodzi również Spółka logistyczna. Spółka zaczynała w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś jest to ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski i blisko 2,5 mld obrotu netto rocznie.