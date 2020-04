POLOmarket uruchamia e-sklep w modelu click&collect

Sieć realizuje kolejny krok w transformacji cyfrowej swojego biznesu. Opracowano narzędzie potrzebne szczególnie w obecnej sytuacji pandemii. Klienci sieci w całej Polsce mają możliwość złożenia zamówienia na produkty z wszystkich kategorii asortymentowych, w tym także na produkty świeże. Następnie klienci wybierają jako miejsce odbioru zakupów dowolny sklep sieci. Płatności za zamówione i skompletowane zakupy klient dokonuje kartą, urządzeniem mobilnym lub gotówką w dedykowanej kasie w sklepie. Zbiorczy QR-kod, pod którym zapisane są całe zakupy, pozwala na natychmiastowe wygenerowanie paragonu i zamknięcie transakcji. Dzięki temu czas spędzony w sklepie ograniczany jest do niezbędnego minimum. Kolejnym krokiem w rozwijaniu funkcjonalności usługi będzie możliwość dokonania płatność bezpośrednio w aplikacji oraz dostawa do domu we współpracy ze specjalistyczną firmą.

Poza zakupami click & collect aplikacja mobilna jest także rozszerzeniem możliwości programu lojalnościowego w oparciu o tradycyjną Polokartę. Jej użytkownicy mogą skorzystać ze wszystkich promocji dla posiadaczy standardowej arty oraz dodatkowych, dedykowanych ofert.