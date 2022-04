Połowa klientów chce więcej polskiej żywności, ale tylko 4 na 10 sprawdza jej pochodzenie

Pochodzenie produktów spożywczych w coraz większym stopniu wpływa na decyzje zakupowe klientów. Niemal połowa Polaków uważa, że na rynku powinno być więcej żywności od polskich firm – wynika z raportu Farmy Świętokrzyskiej „Trendy w ekozakupach Polaków”. Z kolei badania ARC Rynek i Opinia wskazują, że 40 proc. konsumentów z naszego kraju sprawdza, skąd pochodzi produkt, który kupują.

Autor: AK

Data: 04-04-2022, 16:56

Eksperci Farmy Świętokrzyskiej i Polskiej Izby Żywności Ekologicznej dodają, że oprócz kraju pochodzenia warto sprawdzać także sposób produkcji i wybierać jedzenie ekologiczne. Rozpoznanie takich produktów ułatwia akcja Polskiej Izby Żywności Ekologicznej „Zielony Tydzień”, która startuje 4 kwietnia.

Klienci dobrze znają asortyment w sklepach i chcą dokonywać świadomych wyborów. Jak pokazuje raport „Trendy w ekozakupach Polaków” Farmy Świętokrzyskiej, niemal połowa (48 proc.) respondentów zapytanych o to, co zmienić na rynku żywności w naszym kraju, wskazała, że powinno być więcej polskich produktów. Co trzeci chce, aby na półkach znajdowało się także więcej żywności ekologicznej. Dodatkowo badanie ARC Rynek i Opinia wskazuje, że obecnie 4 na 10 konsumentów sprawdza pochodzenie produktu przed zakupem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jedną z inicjatyw, które mają na celu ułatwienie konsumentom decyzji zakupowych i poznania lepiej wartościowych, polskich produktów, jest Zielony Tydzień organizowany przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej.

Zielony Tydzień od 4 do 10 kwietnia

Zielony Tydzień to akcja Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE), podczas której przez 7 dni będzie można spróbować nowych smaków, odkryć nowych ekologicznych producentów, nowe sklepy z produktami bio i dowiedzieć się, dlaczego żywność ekologiczna jest lepsza. To też okazja, żeby za niższą cenę zrobić ekozakupy. Przez cały tydzień 4-10 kwietnia każdy chętny będzie mógł skorzystać z szerokiej oferty sklepów – członków PIŻE.

Jak rozpoznać, czy produkt jest ekologiczny i pochodzi z Polski? Wystarczy, że na opakowaniu znajdziemy znak ekolistka, czyli kształt liścia z białych gwiazdek na zielonym tle. Natomiast o tym, że pochodzi z Polski, dowiemy się po numerze, który jest pod ekolistkiem. Numery polskich jednostek certyfikujących rozpoczynają się od PL-EKO.