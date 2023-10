Wymagania zakupowe konsumentów ulegają ciągłym zmianom. Obecnie Polacy chcą być traktowani indywidualnie i coraz częściej zwracają uwagę na dobry stosunek jakości do ceny. A jeśli produkt lub usługa nie spełniają ich oczekiwań, następnym razem wybierają ofertę innej marki. Tak kształtują się najważniejsze trendy konsumenckie w 2023 roku według raportu TrendKey opracowanego przez GfK – an NIQ Company.

Polscy konsumenci stają się coraz bardziej wymagający

Od kilku lat polscy konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i coraz mocniej doceniają spersonalizowane, indywidualne podejście ze strony sprzedawców. Według danych z raportu TrendKey, opracowanego na podstawie globalnego badania Consumer Life, od 2020 roku siła tego trendu wzrosła z poziomu 13 do 22 proc.

– Robienie zakupów stało się swego rodzaju przyjemnością. Obecnie już ponad połowa konsumentów lubi kupować produkty, które mogą być dopasowane do ich potrzeb. Przejawia się to zarówno w produktach luksusowych, jak i artykułach codziennego użytku. Konsumenci szczególnie doceniają takie udogodnienia jak możliwość dostosowania wyglądu produktu do ich upodobań, kooperacje love brandów, wprowadzanie rozwiązań smart czy sprzęty domowe o jakości tych profesjonalnych – mówi Dominika Grusznic-Drobińska, director marketing & consumer intelligence w GfK – an NIQ Company.

Dane z raportu TrendKey jednoznacznie wskazują na rosnące znaczenie jakości. Już blisko połowa Polaków woli posiadać mniej produktów, ale wyższej klasy. Ponadto 52 proc. konsumentów (vs. 44 proc. w 2021 r.) deklaruje, że najważniejszy w marce jest dla nich dobry stosunek jakości do ceny. Nie oznacza to jednak, że Polacy wybierają wyłącznie znane marki.

– Oczywiście konsumenci mają swoje ulubione, zaufane marki i to ich produkty czy usługi wybierają najchętniej. Jeśli jednak się zawiodą, to nie zawahają się poszukać innej oferty – podkreśla Dominika Grusznic-Drobińska.

Jak kupują Polacy?

Rosnące wymagania konsumentów oraz trendy zakupowe ściśle wiążą się bieżącą sytuacją ekonomiczną. – Obecnie Polacy uważnie oglądają każdą złotówkę. Już prawie 3 na 4 badanych deklaruje, że ostrożniej podejmuje decyzje zakupowe dotyczące artykułów codziennego użytku np. żywności czy ubrań. Z kolei ponad połowa przyznaje, że odłożyła w czasie zakup produktu, aby poczekać na korzystniejszą cenę – wymienia Dominika Grusznic-Drobińska.

Według raportu TrendKey wśród innych częstych zachowań konsumenckich jest korzystanie z kuponów rabatowych, robienie zakupów w dyskontach oraz zaopatrywanie się od razu w większą ilość produktów, aby uzyskać zniżkę.

