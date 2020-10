Polska Izba Handlu jest przeciwna zmianom w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele

Obecna sytuacja nie powinna być wykorzystana jako pretekst do przywrócenia handlowych niedziel. Klienci przyzwyczaili się już do tego, że przychodzą w niedzielę do małych sklepów, w których obsługuje ich właściciel - informuje Polska Izba Handlu.