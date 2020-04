Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki chce zaprzestania publikacji GIS o zaprzestaniu płatności gotówką

- W związku z kolejną publikacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego zachęcającą do unikania płatności gotówką, Polska Organizacja Firm Obsługi Gotówki zwróciła się z apelem do GIS o zaprzestanie działań zniechęcających społeczeństwo do płatności gotówkowych. Informacje o dużym zagrożeniu związanym z posługiwaniem się gotówką oparte są przede wszystkim na rzekomej opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). WHO już dawno stanowczo zdementowała te informacje. Co również jest bardzo istotne - wielu specjalistów z całego świata potwierdza, że ryzyko zarażenia się korona-wirusem przy posługiwaniu się gotówką jest niskie. Ostatnie badania dotyczące utrzymywania się wirusa w powietrzu wskazują na występowanie niemałego ryzyka zarażenia się również w przypadku płatności kartami i telefonami – apeluje POFOG.

- Ograniczenie przyjmowania gotówki rodzi również ogromne trudności dla osób, które nie posiadają rachunku płatniczego, ani nie posługują się bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi, na co zwrócił uwagę Narodowy Bank Polski w wydanym niedawno komunikacie. W związku z tym POFOG apeluje o zaprzestanie zniechęcania klientów do posługiwania się gotówką oraz o rozpoczęciu informowania kupujących o konieczności zachowania odpowiedniej higieny bez względu na sposób przeprowadzania transakcji – podaje organizacja.

I podkreśla, że społeczeństwo wprowadzane jest w błąd w zakresie występowania ryzyk związanych z dokonywaniem płatności.