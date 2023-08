Ustawa nie jest jakąś wielką rewolucją, w dużej mierze powiela rozwiązania samoregulacyjne. To akurat dobrze - mówi Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców, fot. materiały prasowe

31 lipca br. projekt ustawy franczyzowej trafił do konsultacji publicznych.

Resort sprawiedliwości zaznacza w uzupełnieniu do projektu ustawy franczyzowej, że polski kodeks cywilny, ani inne ustawy z obszaru prawa prywatnego, nie regulują treści umowy franczyzy.

Rozmawiamy z przedstawicielami branży, jak oceniają ten projekt.

Samoregulacja lepsza, a ustawę trzeba poprawić

- Franczyzodawcy i franczyzobiorcy wspólnie ustalili w trakcie prac nad samoregulacyjnym Kodeksem Dobrych Praktyk we Franczyzie, że najważniejszym punktem ich współpracy jest prawdziwa informacja o oferowanym biznesie. Zarówno Kodeks, jak i Ustawa uwzględniają to kompromisowe ustalenie stron - mówi w rozmowie z serwisem portalspozyczy.pl Arkadiusz Słodkowski, członek zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców.

- W tym sensie Ustawa nie jest jakąś wielką rewolucją, w dużej mierze powiela rozwiązania samoregulacyjne. To akurat dobrze. Mimo pewnych wad, jeszcze do usunięcia w procesie konsultacji, ustawa nie wywróci rynku, ani – mimo takich oświadczeń ze strony urzędników MS – wcale go znacząco nie ulepszy. Ja bym tu studził emocje. Jedynie dla małych franczyzodawców dość kosztowne może być przygotowanie takiego pakietu informacyjnego, więc opłaty wstępne za wejście we franczyzę mogą się podnieść - podkreśla.

Franczyza ma różne oblicza

Jego zdaniem Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się franczyzą z dwóch powodów: sprawę przekazał tam Rzecznik MŚP, po drugie grupa niezadowolonych franczyzobiorców z rynku spożywczego złożyła ministrowi skargi na działanie swoich franczyzodawców.

- Nie dziwne więc, że ustawa miała od początku silny rys dokumentu interwencyjnego, który miał leczyć bóle branży spożywczej bez patrzenia na inne branże. Tymczasem franczyza ma różne oblicza, a umowy franczyzowe różne rozwiązania. Na początku autorzy legislacji próbowali nawet ustalić maksymalne stawki opłat franczyzowych, szczęśliwie z tego zrezygnowano. Niestety, kolejne wersje ustawy przybierały kształt policyjnej pałki: teraz na podstawie zapisów ustawy franczyzobiorcy będą mogli żądać od franczyzodawcy zmniejszenia opłat, gdy przychody ich licencyjnych biznesów spadną nie z ich winy - wyjaśnia.

- Czy w tej sytuacji za pandemię zapłaciliby franczyzodawcy? Najprawdopodobniej. Sąd będzie miał kłopoty z ustaleniem, kto odpowiada za spadek obrotów. Niewątpliwie franczyzobiorcy zyskali nowe narzędzie do składania powództwa. Ale tylko ci nowi, bowiem ustawa ma objąć wyłącznie kontrakty podpisane po wejściu ustawy w życie - tłumaczy Arkadiusz Słodkowski.

Ustawa franczyzowa: sztywny okres wypowiedzenia

- Są i inne zagrożenia: np. sztywny trzymiesięczny okres wypowiedzenia, który może być w zależności od wielkości i skali biznesu – dla jednych franczyzobiorców za długi, a dla innych za krótki - dodaje.

Przypomina, że debata biorców i dawców franczyzy, która toczyła się w biurze Rzecznika MŚP i w MS, najostrzejszy przebieg miała wokół terminów zakończenia współpracy franczyzowej.

- W założeniu chciano poprawić sytuację franczyzobiorców, aby mogli wyjść szybciej z nieudanej dla siebie inwestycji. W międzyczasie wychodząc naprzeciw potrzeb franczyzobiorców wielu franczyzodawców, zwłaszcza tych oferujących niski koszt wejścia w biznes, sama zmieniła okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Tak zrobiła m.in. Żabka. Niestety, ustawa na sztywno każe franczyzobiorcom zdecydowanym na wyjście z biznesu czekać na zakończenie współpracy aż trzy miesiące - zauważa.

- Polska Organizacja Franczyzodawców promuje rozwiązania zapisane w samoregulacyjnym Kodeksie Etyki we Franczyzie. Rynek franczyz jest w tej chwili na tyle ucywilizowany, że tak rozbudowana samoregulacja na pewno by wystarczyła, a ustawa zawsze niesie ryzyko przeregulowania rynku. Zamierzamy wykorzystać okres konsultacji społecznych na zgłoszenie wielu poprawek do poszczególnych przepisów ustawy - podsumowuje Arkadiusz Słodkowski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl