Polska pierwszym krajem, w którym Aldi osiągnął swój ekologiczny cel

Autor: AK

Data: 18-07-2022, 09:10

Aldi w Polsce posiada ponad 60% niepakowanych owoców i warzyw w marce własnej. Sieć wyeliminowała wytłoczki z tworzywa sztucznego oraz tacki z czarnym, niewykrywalnym pigmentem. W kwietniu Aldi wdrożyło nowy model papierowych toreb zakupowych - w 100% nadających się do recyklingu. Od czerwca zaś klienci znajdą w sklepach specjalne woreczki wielokrotnego użytku do owoców i warzyw.

Aldi w Polsce jako pierwszy zrealizował swoje eklogiczne cele/ fot. Shutterstock

Aldi wnosi pozytywny wkład w rozwój bardziej zrównoważonych opakowań i tworzenie funkcjonalnej gospodarki obiegu zamkniętego. Zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi celami, do 2025 roku 40% owoców i warzyw, w każdym kraju z Grupy Aldi Nord, ma być sprzedawanych bez opakowań.

Aldi w Polsce jako pierwszy osiągnął ekocel

Polska jest pierwszym z nich, który osiągnął ten cel. Sieć oferuje klientom 60 % niepakowanych warzyw i owoców. Dla tych produktów, które wymagają opakowania, używane są opakowania z materiałów przyjaznych dla środowiska.

To jednak nie wszystkie zmiany wprowadzone przez Aldi w Polsce. W ostatnich miesiącach w sieci pojawił się nowy model papierowych toreb zakupowych – w 100% nadających się do recyklingu, wykonanych z niebielonego chlorem papieru FSC pokrytego wodorozcieńczalną farbą ekologiczną, wprowadzone zostały także do obrotu specjalne woreczki wielokrotnego użytku, wykorzystywane dla owoców i warzyw.

- Dla naszej organizacji Zero Waste to holistyczna filozofia związana z wieloma aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa. To przede wszystkim skuteczne działania, dlatego nie spoczywamy na laurach i wciąż dążymy do osiągania kolejnych celów – mówi Katarzyna Bawoł, kierownik ds. jakości i odpowiedzialności przedsiębiorstwa Aldi w Polsce.

Ekologiczne deklaracje Aldi

Sieć deklaruje, że do końca 2025 roku 100% opakowań marek własnych Aldi będzie nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. 30% zawartości plastikowych opakowań marek własnych będą stanowiły surowce wtórne (wartość uśredniona i minimalna). W tym czasie o 15% zostanie także zmniejszona całkowita waga wszystkich materiałów opakowaniowych w marce własnej (bazując na roku 2020 w odniesieniu do sprzedaży), a o 20% zmniejszona będzie ilość pierwotnego plastiku (wytwarzanego z ropy naftowej) w opakowaniach marek własnych.