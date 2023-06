Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych podjęło decyzje o udzieleniu absolutoriom dla zarządu PRCH i uzupełniło jego skład o troje nowych członków. W skład zarządu powołani zostali Paulina Kurdziel-Świeczka, Małgorzata Komarczuk oraz Jacek Wesołowski.

Walne zgromadzenie poszerzyło skład zarządu PRCH. / fot. prch.org.pl/

Walne zgromadzenie poszerzyło skład zarządu PRCH

Uczestnicy omówili też działania podejmowane przez organizację w 2022 r. W skład zarządu powołani zostali Paulina Kurdziel-Świeczka, Małgorzata Komarczuk oraz Jacek Wesołowski. Tym samym zarząd organizacji liczy obecnie 11 osób.

- Serdecznie gratuluję nowo wybranym członkom zarządu PRCH. Wierzę, że wniosą bardzo aktywny wkład w prace organizacji. Jednocześnie dziękuję za dotychczasowy udział w pracach zarządu oraz zaangażowanie w działalność PRCH Dominikowi Piwkowi - powiedział Jan Dębski, prezes zarządu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję o uzupełnieniu składu Komisji Rewizyjnej. Obecnie zasiadają w niej 4 osoby: Jakub Jonkisz, Anna Łoś, Magdalena Łukaszewska i Krzysztof Sakierski.

Sylwetki nowych członków zarządu PRCH

Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing CEE w G City Europe

Od 20 lat jest związana z branżą marketingowo-reklamową. Doświadczenie i kompetencje zdobywała przewodząc zespołom na rynkach Europy Centralnej. Pierwsze kroki stawiała w agencji reklamowej współtworząc komunikację marketingową dla marek, rodzimych i międzynarodowych, z sektora FMCG, health&beauty, finansów, ubezpieczeń, motoryzacji i nieruchomości komercyjnych. Z ramienia retail i retail real estate agencji pracowała dla Galerii Mokotów, Galerii Jurajskiej, Blue City, Factory oraz dla sieci Super-Pharm. Od 2014 roku związana jest z G City Europe (wcześniej Atrium European Real Estate), właścicielem centrów handlowych w Europie Centralnej. Zarządza działem marketingu tworząc i realizując strategię komunikacji marketingowej i PR. Jest odpowiedzialna za marketing korporacyjny oraz za działania dla portfolio nieruchomości o wielkości ponad pół miliona metrów kwadratowych GLA. Współtworzy programy odpowiedzialnego biznesu, koncentruje się na innowacjach z zakresu customer experience współpracując ze startupami i twórcami contentowymi. Ukończyła Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Postgraduate Diploma in Professional Marketing w Chartered Institute of Marketing (CIM).

Paulina Kurdziel-Świeczka, Retail Asset Manager w NEPI Rockcastle

W 2010 roku rozpoczęła przygodę z rynkiem nieruchomości komercyjnych, w zespole finansowym firmy DTZ Management Polska (aktualnie Cushman & Wakefield). W 2013 roku dołączyła do firmy Balmain, gdzie od podstaw tworzyła wraz z zespołem dział property management’u, aby finalnie objąć stanowisko Asset Manager’a. W 2015 roku jako jedna z pierwszych osób zasiliła szeregi firmy NEPI Rockcastle, gdzie aktualne w roli Asset Managera zarządza portfelem centrów handlowych o GLA wynoszącym blisko ćwierć miliona metrów kwadratowych, w skład którego wchodzą m.in. Forum w Gdańsku, Karolinka w Opolu i Focus Mall w Zielonej Górze. Odpowiada za kreowanie oraz realizację długoterminowej strategii, której celem jest maksymalizacja wartości zarządzanego portfela. Jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i rachunkowości.

Jacek Wesołowski, Dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości handlowych, biurowych i mieszkaniowych. Od 2016 r., jako dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland, odpowiada za działalność inwestycyjną i deweloperską spółki. Nadzoruje dynamiczny rozwój sieci parków handlowych Vendo Park. Zarządza także portfelem handlowym Trei, obejmującym 137 obiektów. Od 2019 r. kieruje również spółką mieszkaniową Trei Residential, której portfel inwestycyjny obejmuje łącznie około 2000 mieszkań. Jest aktywnym ambasadorem małych formatów handlowych. W 2019 r. Trei rozpoczął projekt pierwszych w Polsce corocznych podsumowań publikowanych w formie niezależnych raportów wydawanych we współpracy z firmami doradczymi. Zanim dołączył do Trei, Jacek Wesołowski odpowiadał za sukces pierwszego śródmiejskiego centrum handlowego KLIF w Gdyni, później projektu Silesia w Katowicach czy Tarasów Zamkowych w Lublinie.



Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

