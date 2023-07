- Niekontrolowany rozwój sieci zagranicznych spowodował, że na rynku zrobiło się już bardzo ciasno i nawet proces tworzenia nowych dyskontów nieco wyhamował, co widać na przykładzie lidera na rynku dyskontowym. Niestety, spowodowało to również wyhamowanie naszych polskich możliwości rozwoju - mówi nam Robert Synowiec, dyrektor handlowy Polskiej Sieci Handlowej HIT.

Sklepy należące do grupy HIT to polskie sklepy spożywcze, które pracując wzmacniają polską gospodarkę - zapewnia Robert Synowiec, dyrektor handlowy Polskiej Sieci Handlowej HIT.

Czym jest sieć handlowa HIT?

Na jakich działa zasadach, kim są jej dostawcy, czym różni się od globalnych koncernów?

Zapraszamy na rozmowę z Robertem Synowcem, dyrektorem handlowym Polskiej Sieci Handlowej HIT

HIT: wzmacniamy polską gospodarkę

Ps.pl: Sklepy HIT to polska sieć handlowa – czy jest to sieć franczyzowa czy zrzeszenie prywatnych właścicieli sklepów?

Robert Synowiec, dyrektor handlowy Polskiej Sieci Handlowej HIT: W Polsce często mylone są pojęcia „franczyza” i „miękka franczyza”. Franczyza ma miejsce wtedy, gdy sklepy płacą za udział w sieci, natomiast w takiej sieci jak nasza to my, operatorzy sieci, wspieramy sklepy i to my wspieramy sklepy finansowo. Można więc powiedzieć, że nasza sieć jest zorganizowana na zasadzie „miękkiej franczyzy”, choć i ten termin nie jest tu do końca precyzyjny.

Co odróżnia sieć HIT od innych sieci, tych zagranicznych?

. Właściciele odprowadzają TU podatki, płacą ZUS, w ramach umowy o pracę zatrudniają pracowników. W Polsce wydają i inwestują zarobione w ramach swojej działalności środki; kupują samochody, mieszkania, itd.

Większość udziałowców naszej sieci, bo około 80 % - to właściciele sklepów należących do PGZ HIT. W 2018 r. z mojej inicjatywy właściciele KMH sp. z o.o., zarządzającej HIT-em sprzedali swoje udziały w sieci na rzecz właścicieli sklepów wzmacniając pozycję grupy i prowokując w ten sposób jej kierunkowy szybki rozwój, a głównym zadaniem organizatora jest wparcie rodzimej przedsiębiorczości spożywczej.

W odróżnieniu od takich grup jak nasza, właściciele zagranicznych koncernów lwią część zysków wyprowadzają do krajów swojego pochodzenia – śmiem twierdzić (i na pewno wiele się nie pomylę), że jest to ok. 200 miliardów złotych rocznie, czyli kwota stanowiąca prawie połowę budżetu polskiego państwa. Te pieniądze nie są reinwestowane w Polsce. Innymi słowy „wyciągają pieniądze z kieszeni” konsumentów w Polsce i przeznaczają je na inwestycje we własnych krajach.

To, czy sklep jest polski czy zagraniczny, nie ma wielkiego wpływu na decyzje konsumentów...

Chciałbym tu przypomnieć pewną bulwersującą sprawę – w ubiegłym roku doszło już do sytuacji kiedy rząd zwracał się do dużego operatora zagranicznego o uwolnienie nadwyżek cukru ze stanów magazynowych w celu obniżenia ceny. To był jedynie jeden produkt, a dziś mówi się o tym, iż czterech skupujących wstrzymuje zakupy na owoce miękkie i musi interweniować w tej sprawie minister rolnictwa. Takie sytuacje mogą się powtarzać, jeśli nie będzie dywersyfikacji sprzedaży - sporą rolę może tu odegrać KGS.

Jeśli dojdzie do całkowitej dewastacji polskiego handlu, rynek żywnościowy załamie się. Dywersyfikacja sprzedaży to kluczowy aspekt utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego i odpływu produktów rolnych do konsumenta - funkcjonowanie polskich sklepów jest gwarancją stabilności i bezpieczeństwa żywnościowego.

Tymczasem niekontrolowany rozwój sieci zagranicznych spowodował, że na rynku zrobiło się już bardzo ciasno i nawet proces tworzenia nowych dyskontów nieco wyhamował, co widać na przykładzie lidera na rynku dyskontowym. Niestety, spowodowało to również wyhamowanie naszych polskich możliwości rozwoju. Zresztą nikt nigdy nie dbał o polskie niezależne sklepy spożywcze. Szacuje się, że udział tych sklepów w rynku przesunął się na rzecz kanału dyskontowego o około 7 – 10 % tylko w tym roku.

Czy sklepy HIT oferują produkty pochodzące od lokalnych dostawców? Kim są dostawcy sieci, jakie czynniki wpływają na Wasze decyzje w wyborze dostawców?

W zagranicznych sieciach za zakupy odpowiadają poszczególne działy: artykułów spożywczych, artykułów przemysłowych itp. W naszej sieci zajmuję się tym tylko ja, jako operator sieci – spotykam się z każdym z dostawców i rozmawiam z nimi o wszystkich aspektach współpracy.

Kupujemy tradycyjnie, z hurtowni i od producentów, którzy się do nas zgłaszają. Od lokalnych producentów również - to są często rodzinne firmy, które nie są w stanie zaopatrzyć molochów dystrybucyjnych jakimi są zachodnie koncerny handlowe.

HIT: Dziś utrzymanie sklepu to prawdziwe wyzwanie

Jaki jest profil typowego klienta sklepu sieci HIT? Jakie strategie marketingowe stosujecie, by przyciągnąć klientów do Waszych sklepów? Czy skupiacie się na promocjach, programach lojalnościowych czy może innych inicjatywach?

Nie stać nas na badania profilu klientów, kierujemy więc ofertę do wszystkich, a nasze akcje ukierunkowane są przede wszystkim na utrzymanie klienta. Promujemy się poprzez różne działania jak np. flagi reklamowe wysokości 2,60 m. stojące przed sklepami, informacje na Fecebook , gazetki reklamowe, programy wspierające sprzedaż produktów jak „Tanie Zakupy”, „Top 15” i „Top 30”. Od czasu do czasu realizujemy również program „Nie marnuj jedzenia”, jako przeciwwagę dla wielo sztuk - proponujemy wówczas niskie ceny za jedną sztukę produktu, a nie za całą zgrzewkę.

Naszym zadaniem jest wspieranie sprzedaży w Polskich sklepach: finansujemy akcje, proponujemy dodatkowe gratyfikacje dla sklepów za udział w programach i akcjach organizowanych przez sieć. To daje bezpośrednie przełożenie na klienta i jego zainteresowanie ofertą sklepów HIT.

Dziś utrzymanie sklepu to prawdziwe wyzwanie – przede wszystkim w wyniku działalności dyskontów należących do sieci zagranicznych.

Osobiście uważam, że najsilniejszy przekaz promocyjny płynie z ekranów telewizorów. Nas (i inne sieci polskie również) nie stać na tego typu promocję. Zresztą, nie stać nas także na zaproponowanie takich cen, jakie w tych telewizyjnych reklamach są oferowane klientom – polski sklep nie ma po prostu takich możliwości. Odbija się to na relacjach z konsumentem, ponieważ on nie ma świadomości, iż często kupujemy drożej a utrzymać musimy rodziny, pracowników i całą swoją działalność. Tymczasem nasze koszty wzrosły często nawet o 200 - 300 %.

Dziś modne są zakupy przez internet - czy rozwijacie jakieś inicjatywy związane z e-commerce? Czy macie sklep internetowy lub planujecie jego uruchomienie w przyszłości?

Spotykam się w tej sprawie z firmą, która proponuje nam uruchomienie zakupów przez internet z dostawą do domu. Chcemy, by klient był bliżej nas, więc idziemy w tym kierunku. Próby były już podejmowane w czasie pandemii - być może było na to za wcześnie i wówczas to się nie udało.

Jakie są Wasze plany rozwoju, czy planujecie uruchomienie nowych sklepów?

Nie zamierzamy zabiegać o włączanie nowych sklepów do sieci. Sklepy osieciowane to sklepy świadome działań i trendów rynkowych. Powinny stanowić wsparcie również dla organizatora grupy. Wymagam zrozumienia, pełnego zaangażowania i deklaracji otwartej szczerej współpracy , a nie oczekiwania korzyści. Oddaję wtedy ile mogę. Uważam, że sklep powinien mieć świadomość tego, w jakiej sytuacji się znajduje i na podstawie tej wiedzy podejmować decyzję o wyborze operatora sieci z którym chce współpracować żeby nie zniknąć z ryku.

