Sieć Polomarket sprzedaje jaja klatkowe od ukraińskiego producenta Avangardco z dopiskiem, że chów kur niosek odbył się w systemie niezgodnym z normami UE. Detalista tłumaczy, że jaja z Ukrainy wprowadził do oferty po raz pierwszy i nie jest to niezgodne z przepisami.

W dobie olbrzymich emocji wokół importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, jedna z sieci wprowadziła do sprzedaży jaja klatkowe od dużego ukraińskiego producenta;

Polomarket deklaruje, że jaja z Ukrainy po raz pierwszy trafiły na półki sieci;

Sieć podtrzymuje także swoje zobowiązanie do wycofania jaj z chowu klatkowego z oferty do 2025 roku.

Polomarket i jaja z Ukrainy

W połowie kwietnia w mediach społecznościowych zaczęły krążyć zdjęcia ukraińskich jaj sprzedawanych rzekomo w sieci Polomarket. Na etykiecie wyraźnie widać adnotację, że chów kur niosek odbył się w systemie niezgodnym z normami UE:

Zapytaliśmy detalistę przede wszystkim o to, czy rzeczywiście przedstawione na zdjęciu jaja pochodzą z sieci Polomarket.

Polomarket: Po raz pierwszy wprowadziliśmy jaja z Ukrainy

Ewa Szul-Skjoeldkrona z biura prasowego Polomarketu potwierdziła w rozmowie z Portalem Spożywczym, że sieć jednorazowo wprowadziła jajka marki „Kvochka” do oferty.

- Sieć Polomarket wprowadziła do sprzedaży jajka marki „Kvochka” po raz pierwszy. Nie jest to produkt, który występuje w naszym asortymencie na stałe. Potwierdzamy, że w okresie znacznie zwiększonego popytu na produkt, kierując się przesłanką zabezpieczenia ilości towaru spełniających potrzeby naszych klientów, zdecydowaliśmy się na uzupełnienie oferty jaj występujących w stałym asortymencie jajkami ww. marki - dodaje.

Przedstawicielka sieci zapewnia, że jaja „Kvochka” zostały wprowadzone do oferty jednorazowo "z uwagi na zabezpieczenie bieżących potrzeb klientów", ale odmówiła odpowiedzi na pytanie, jaki udział procentowy w asortymencie jaj dostępnym w sieci Polomarket stanowią jaja pochodzące z Ukrainy:

- Nie upubliczniamy danych dotyczących procentowego udziału danego produktu w ogólnej sprzedaży kategorii - wskazała Ewa Szul-Skjoeldkrona.

Jajka z Ukrainy w sieci Polomarket. Czy są bezpieczne?

Przedstawicielka sieci wskazuje, że producent w.w. jaj posiada certyfikat ISO 22000 obejmujący produkcję jaj kurzych, co świadczy o tym, że objęty jest systemem HACCP.

- W Unii Europejskiej system HACCP jest systemem obowiązkowym dla wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej. Certyfikat jest aktualny i ważny do sierpnia 2025 roku. Producent posiada także certyfikat koszerności, certyfikat Halal oraz przedstawił oświadczenie o braku antybiotyków oraz toksyn w paszy stosowanej do skarmiania kur. Powyższe certyfikaty potwierdzają, że producent jak i produkt spełniają najwyższe normy. Importer jaj wpisany jest do rejestru zakładów będących pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, ma nadany numer weterynaryjny i tym samym ma pozwolenie na obrót lub pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach produkcji - wskazuje Ewa Szul-Skjoeldkrona.

Jaja z Ukrainy niezgodne z normami UE. Co to oznacza?

Co zatem oznacza użyty na etykiecie jaj Kvochka napis „Norma niezgodna z WE”? Polomarket wskazuje, że metoda chowu została na etykiecie określona... nieprawidłowo.

- Zgodnie z artykułem 30 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, na etykietach jaj importowanych z krajów nie będących członkiem UE, musi zostać umieszczona informacja o kraju pochodzenia oraz metodzie chowu określonej jako "norma niewspólnotowa". Na etykietach jaj ukraińskiego producenta znajdują się te dwie wymagane prawem informacje: kraj pochodzenia oraz metoda chowu, przy czym metoda chowu została na etykiecie nieprawidłowo określona. Zamiast ww. zapisu „norma niewspólnotowa” użyto zapisu „norma niezgodna z WE”. O sytuacji poinformowaliśmy importera - informuje nas Ewa Szul-Skjoeldkrona.

Polomarket: Zmniejszamy udział jaj z chowu klatkowego

Sieć Polomarket na początku 2022 roku zadeklarowała, że wycofa ze sprzedaży jaja z chowu klatkowego do 2025 roku. Przedstawicielka sieci zapewnia, że sieć podtrzymuje to zobowiązanie.

- Sieć Polomarket podtrzymuje swoje zobowiązanie do wycofania jaj z chowu klatkowego z oferty do 2025 roku. Już teraz zmniejszamy i będziemy zmniejszać procentowy udział jaj z chowu klatkowego w naszej ofercie do 2025 roku - podsumowuje.

