Polski Ład: Dostawy żywności z RHD w całym kraju?

Zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) do całego kraju, zakłada jedna z ustaw programu "Polski Ład" przygotowywana przez ministerstwo rolnictwa.

Polski Ład zakłada zwiększenie obszaru, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. fot. shutterstock

Polski Ład uwolni Rolniczy Handel Detaliczny?

Jak wskazują autorzy projektu, zmiany zaproponowane w projekcie ustawy wynikają z założeń przyjętych w dokumencie rządowym "Polski Ład", w którym zawarto m.in. inicjatywę "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)".

Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i "dedykowaną" rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego rolnika.

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej sprzedawanie konsumentom finalnym na terytorium całego kraju, a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego na danym obszarze kraju. Obecnie w ramach RHD żywność można zbywać na terenie województwa, w którym się ją produkuje, oraz powiatach lub miastach stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa sąsiadującego.

Żywność z RHD w całym kraju?

W projekcie ustawy proponuje się zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona dostawa żywności wyprodukowanej w ramach RHD dla konsumenta finalnego - np. do sklepów, restauracji, stołówek - do terytorium całego kraju. Jednocześnie sprzedaż konsumentom finalnym będzie mogła odbywać się w formie wysyłkowej.

Jak tłumaczą autorzy projektu, "rozwiązanie to ma na celu rozszerzenie rynku zbytu wyprodukowanej przez rolników żywności przy jednoczesnym zachowaniu ogólnych zasad prawa żywnościowego i spełnieniu wymogów z zakresu bezpieczeństwa żywności".

RHD - będzie zniesienie limitów?

W projekcie proponuje się ponadto zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

"Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych" - wyjaśniono.

Dodatkowo proponuje się zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podwyższenie z obecnych 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionej z podatku dochodowego.

Zdaniem ministerstwa przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych.

Planowany termin przyjęcia projektowanej ustawy to III kwartał br.