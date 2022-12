FoodBugs wprowadza swoje produkty na bazie owadów do sieci Carrefour. - To dla nas niezwykle ważna współpraca - mówią twórcy polskiej marki.

FoodBugs jako pierwsza polska firmą wprowadziła swoje produkty na bazie owadów do dużej sieci handlowej. fot. FoodBugs (LinkedIn)

Owady jadalne w Carrefour Polska

FoodBugs jako pierwsza polska firma wprowadziła swoje produkty na bazie owadów do dużej sieci handlowej. To Carrefour Polska. Produkty z owadów będą dostępne w sklepie tej sieci w warszawskiej Galerii Mokotów.

- Jesteśmy pierwszą polską firmą, która wprowadziła swoje produkty na bazie owadów do dużej sieci handlowej, z czego jesteśmy niezwykle dumni. Dla nas, to niezwykle ważna współpraca i jednocześnie niezbędny krok w edukacji społeczeństwa o korzyściach z wprowadzania do swojej diety produktów na bazie owadów - informują twórcy FoodBugs.

Jadalne owady od FoodBugs. Gdzie je kupić?

Współpraca FoodBugs z Carrefourem została nawiązana w ramach programu “Lokalni dostawcy”.

W sprzedaży dostępne są produkty marki FoodBugs, które bazują na jadalnych owadach, takich jak świerszcz, czy mącznik młynarek. W asortymencie znajdziemy takie produkty jak: suszone owady w przyprawach, krakersy, batony proteinowe czy chipsy.

- Do tej pory skupialiśmy się na edukacji społeczeństwa o korzyściach związanych z żywnością na bazie owadów oraz rozwijaliśmy konsekwentnie naszą sieć dystrybucji. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie uda nam się przełamać obecnych jeszcze barier kulturowych w naszym kraju bez współpracy z największymi sieciami handlowymi i bez zwiększenia dostępności naszych produktów. Tym bardziej, jesteśmy podekscytowani naszą współpracą z tak silnym partnerem, jak Carrefour. Mamy nadzieję, że to dopiero początek długofalowej współpracy i wierzymy, iż już niedługo nasze produkty będą dostępne w sklepach na terenie całej Polski - mówi Patryk Sienkiewicz, CEO FoodBugs.

Czym zajmuje się firma FoodBugs?

Firma FoodBugs jest producentem i dystrybutorem produktów na bazie owadów jadalnych. Na rynku istnieją od 2021 roku, konsekwentnie edukując Polaków o korzyściach środowiskowych oraz zdrowotnych płynących z włączenia owadów do swojej diety. Produkty FoodBugs były do tej pory dostępne w małych sklepach ekologicznych oraz w ich sklepie internetowym. Teraz spółka mocno stawia na rozszerzenie dostępności produktów nawiązując współpracę z pierwszymi sieciami supermarketów.

FoodBugs: Jak Polacy reagują na jadalne owady?

Jak mówiła nam w wywiadzie z 2021 roku Urszula Nizio, współzałożycielka firmy FoodBugs, wiele osób reaguje pozytywnie na dostępność produktów z owadów w Polsce.

- Można zauważyć, że większość naszych klientów kupuje nasze produkty z czystej ciekawości. Chcą spróbować nowych smaków czy też stawiają sobie za wyzwanie spróbowanie tak nietypowego, egzotycznego produktu - dodała.

Najczęściej kupowane produkty w naszym sklepie to suszone świerszcze i suszone larwy mącznika w przyprawach. Popularnością cieszy się również mąka ze świerszczy, która jest świetnym dodatkiem do placków, naleśników czy ciast - dodała.

