Polski rynek e-handlu w trendzie wzrostowym

Autor: PAP

Data: 11-07-2022, 14:57

Wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie do 2027 roku o ponad 94 mld zł do 187 mld zł, a udział w sprzedaży detalicznej wyniesie 17 proc. - wynika z raportu opracowanego przez firmę doradztwa strategicznego Strategy& Polska.

fot. shutterstock



Ponad połowa wzrostu (54 proc.) będzie pochodzić z trzech kategorii: mody (21 mld zł), elektroniki (19 mld zł) oraz zdrowia i urody (11 mld zł). Według prognoz, w 2022 roku polski rynek e-commerce może wzrosnąć o ok. 18,6 proc. rdr do 109 mld zł, a w przyszłym roku o 13,7 proc. do 124 mld zł.

Eksperci Strategy&Polska spodziewają się dalszego wzrostu znaczenia dużych platform sprzedażowych typu m.in. Allegro, Amazon, Shopee, a także otwierania się wiodących sklepów e-commerce na zewnętrznych sprzedających.

Udział modelu platformowego (marketplace) względem sklepów e-commerce wzrośnie do ponad 55 proc. w 2027 roku z 45 proc. w 2021 r.



"E-commerce w Polsce ma przed sobą perspektywę dalszego rozwoju, jednak zmianie ulegną źródła wzrostu. W latach 2018-2021 wzrost wynikał głównie z przechodzenia klientów pomiędzy kanałami sprzedaż. Tempo tej zmiany znacząco przyspieszyło w latach 2020 - 2021. Wynikało to głównie z zamknięcia sklepów stacjonarnych. W latach 2022-2023 rolę głównego motoru wzrostu rynku przejmuje wzrost cen produktów przy słabnącym popycie konsumenckim. Do pewnego stopnia zostaje on złagodzony poprzez napływ ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Od 2024 roku zakładamy powrót do długoterminowej trajektorii wzrostu oraz stabilizacji warunków makroekonomicznych" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, autorzy badania nie spodziewają się głębszej recesji, jednak jeśli taki scenariusz zacząłby się materializować, wzrost rynku byłby wolniejszy niż obecnie prognozowany.



"Na polskim rynku e-commerce miało miejsce kilka debiutów, które w istotny sposób wpływają na poziom konkurencji ofertę, ceny i wartość dla klientów końcowych. W gronie debiutantów znaleźli się zarówno operatorzy q-commerce, jak i duzi gracze platformowi, którzy zdecydowali się wejść na polski rynek. Nowi konkurenci, jak również nieustanne poszukiwanie swojego miejsca w przestrzeni online przez wiodące podmioty handlowe działające offline sprawiają, że rynek e-commerce w Polsce ma przed sobą perspektywę dalszych wzrostów w następnych 5 latach. Liczne pola bitew nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Polskie firmy stoją więc przed wyzwaniem, ale również szansą biznesową na poprawę pozycji konkurencyjnej" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Maciej Bazyl, dyrektor Strategy&Polska.