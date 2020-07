Polski shopper szuka przede wszystkim promocji na znane marki. Cena nie jest już najważniejsza

Polacy wydają na kosmetyki średnio do 100 zł w miesiącu. Głównie kupują je w Rossmannie i Biedronce (badanie)

Według ogólnopolskiego badania Grupy BLIX i firmy Kantar, standardowy polski shopper jest najczęściej rozważny i pragmatyczny (25%). Interesuje się promocjami, ale nie patrzy tylko na cenę i nie szuka najlepszej okazji od sklepu do sklepu. Zależy mu na konkretnych brandach. Drugi popularny typ to zakupowy entuzjasta (20%). Lubi angażować się w kupowanie produktów i poszukuje rabatów na preferowane marki. Na trzecim miejscu jest typowy cenoholik (19%). Kieruje się właściwie wyłącznie ceną i zniżkami. Jak komentuje dr Maria Andrzej Faliński, ekspert rynku detalicznego, ponad 60% Polaków kupuje świadomie i racjonalnie. Robi to w oparciu o wiedzę o artykułach i markach albo bierze pod uwagę zasobność swojego portfela.

– Rozważny i pragmatyczny shopper stawia przede wszystkim na znane brandy, które nie należą przecież do najtańszych. Dzięki rabatom jest gotowy kupić więcej markowych produktów. Chcąc pozyskać takiego klienta, warto podkreślać promocje wolumenowe, a niekoniecznie cenowe. Jeśli chodzi o zakupowych entuzjastów dobrze jest poznać miejsca, w których robią zakupy, aby promować preferowane przez nich sieci. Z kolei na cenoholików może podziałać komunikacja promocji w czytelny sposób. Od lat ta grupa najbardziej interesuje się top obniżkami na okładkach gazetek – mówi Marcin Lenkiewicz z Grupy BLIX.

Na czwartym miejscu w zestawieniu są osoby ekoświadome (17%). Kupują produkty z myślą o ochronie środowiska. Nie marnują jedzenia i rzadko kierują się ceną. Jak stwierdza Urszula Dziekańska z firmy badawczej Kantar, za trendem eko i bio idzie już ugruntowana postawa zakupowa i styl życia. Shopperzy z tej grupy są gotowi wydać więcej pieniędzy za oznaczenia typu MSC czy UTZ. Szukają warzyw na targowiskach przed ich zamknięciem nie dla obniżek, lecz w imię popularnej koncepcji „less waste”. Na rynku widać, że Carrefour i Lidl mocno walczą o uwagę tych klientów.

– Nowa kategoria ekoświadomych konsumentów dynamicznie rośnie. Coraz popularniejsze stają się też aplikacje zakupowe, które po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu pomagają tym shopperom w podejmowaniu decyzji przy półkach sklepowych. Retailerzy powinni zatem mocniej komunikować produkty eko w swoich ofertach. Niektóre sieci już postawiły na formaty dedykowane osobom chcącym kupować zdrowe i ekologiczne artykuły – dodaje ekspert z Grupy BLIX.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.