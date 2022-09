Obecność za granicą to dla nas zdecydowanie nowy rozdział i spore wyzwanie. Jednak jesteśmy przekonani, że nasz model przyjmie się wszędzie, bo ludzie są spragnieni dobrej jakości produktów, a przy tym wierzą w fyrtlową ideę wspierania lokalnej społeczności

W momencie startu nowego oddziału Fyrtel zrzeszył już w Berlinie ponad 30 sklepów.

Celem fyrtel.market jest sprawienie, by lokalne zakupy stały się wygodniejsze - aplikacja umożliwia użytkownikom złożenie zamówienia z wielu lokalnych sklepów w jednym koszyku i ekodostawą do domu - ponad 84% dostaw realizowanych jest z pomocą rowerów.

Chcemy sprawić, by kupowanie produktów u lokalnych dostawców było normą, nie wyjątkiem. Nie stawiamy barier przed użytkownikami - na fyrtel.market nie ma mimalnego koszyku, dostawa jest nawet na ten sam dzień, a opłata za dowóz z jednego sklepu jest bardzo konkurencyjna. Lokalne zakupy dostarczamy w większości rowerami cargo, co sprawia, że nasz model logistyczny jest nie tylko szybki i efektywny, ale też przyjazny środowisku

Flagowa usługa fyrtel.market, czyli Poranne Chlebki, także zawitała już w Berlinie. Jest to dostawa pieczywa i innych wypieków z lokalnych rzemieślniczych piekarni w godzinach porannych. Stanowi ona nie tylko wygodną, zdrowszą i atrakcyjną alternatywę dla porannych zakupów z supermarketu czy dyskontu.

Model działania Fyrtla pozostaje ten sam: wspieramy lokalne sklepy w sprzedaży, logistyce i promocji. Jesteśmy dla nich partnerami a nie konkurencją. Czyli zupełnie odwrotnie niż w przypadku usług q-commerce (10-15 minutowych dostaw), które tworzą bardzo groźną konkurencję dla lokalnych sklepów, ponieważ ich opłacalność zależy od optymalizacji oznaczającej eliminowanie małych sklepów z łańcucha dostaw. Dodajmy do tego negatywny wpływ na przestrzeń naszych miast przez pojawianie się tzw. „dark store’ów”.

Czas i rynek pokazują jednak, że błyskawiczne dostawy zmagają się z wieloma trudnościami, na czele z opłacalnością tego modelu. Nasze podejście do branży e-grocery jest inne. Wierzymy, że w obecnych czasach to, co lokalne, ma jeszcze większą wartość, a tym samym może stanowić o sile gospodarczej i społecznej naszych miast

- Michał Łogwiniuk, CEO, fyrtel.market