Oferta świeżych produktów jest wizytówką sklepu. Dyskonty i markety prześcigają się reklamując warzywa i owoce, bo ich świeżość świadczy także o świeżości innych artykułów. Które owoce i warzywa cieszyły się największym wzięciem w największej sieci dyskontowej w 2022 roku?

Co najlepiej sprzedaje się w Biedronce z asortymentu owoców i warzyw?/ fot. Shutterstock

- Warzywa i owoce to podstawowe produkty w ofercie sieci Biedronka, stanowiące trzon naszej działalności. Kulturę świeżości tworzymy systematycznie od lat, a w proces ten zaangażowanych jest wiele osób – od rolników i dostawców, poprzez pracowników działu jakości, na sprzedawcach w samym sklepie kończąc. Dbamy o to, aby owoce i warzywa, które trafiają do rąk naszych klientów, były świeże, smaczne i wysokiej jakości – mówi Marek Walencik, dyrektor kategorii w dziale zakupów sieci Biedronka, odpowiedzialny m.in. za warzywa i owoce.

Co najchętniej kupowali klienci w 2022 r. ?

Są takie pozycje, po które klienci Biedronki sięgali najczęściej. Mimo szerokiej oferty truskawek czy polskich śliwek okazało się, że prym wiodą borówki. Te owoce skradły serca Polaków.

W 2022 r. w klienci sieci Biedronka szczególnie chętnie sięgali przede wszystkim po sezonowe warzywa i owoce. Największe wzrosty odnotowaliśmy w kategoriach owoców miękkich oraz owoców pestkowych, głównie nektarynek i brzoskwini. Niezaprzeczalną gwiazdą ubiegłego roku w kategorii owoców była borówka, która znalazła się w koszykach klientów 2 razy częściej niż w roku poprzednim. Popularnym wyborem jeśli chodzi o owoce w 2022 r. była również Polska śliwka, której sprzedaż przekroczyła ponad 10 milionów kilogramów - wymienia Marek Walencik odpowiedzialny za tę kategorię

Jeśli chodzi o warzywa, liczy się dla Polaków sezonowość. Hitem były oczywiście pomidory (specjalna odmiana uprawiana dla Biedronki) i mniej popularne warzywa, np. szparagi i bób. Świadczy to o tym, że klienci bardzo doceniają świeżość i sezonowość dostępnej oferty.

- W kategorii warzyw najpopularniejsze w ubiegłym roku były pomidory i ziemniaki, natomiast największą dynamikę sprzedaży osiągnęły warzywa sezonowe takie jak bób, fasola szparagowa, szparagi oraz dynia - mówi Marek Walencik.

Mali producenci jako dostawcy

Biedronka rozwijała też dostawy z mniejszych, lokalnych gospodarstw. Ten trend ożył w większości sieci handlowych, nie tylko w Polsce, w trakcie pandemii, kiedy zaburzone zostały łańcuchy dostaw.

- W ubiegłym roku mocno rozwijaliśmy współpracę z małymi, rodzinnymi producentami warzyw i owoców poprzez naszych kupców regionalnych, którzy bezpośrednio odwiedzają takie gospodarstwa i nawiązują współpracę z naszą siecią niemalże w każdej części kraju. Do końca ubiegłego roku udało nam się zawrzeć ponad 250 umów z niewielkimi gospodarstwami rodzinnymi, które dostarczyły do Biedronki ponad 120 rodzajów owoców i warzyw o łącznej wadze 85 tys. ton - mówi Walencik.

Polskie truskawki i... arbuzy

Okazuje się, że w asortymencie dostarczanym do Biedronki znajdują się np. polskie arbuzy czy brzoskwinie. Czy to wynik globalnego ocieplenia? Jedno jest pewne - po kłopotach sieci, która ukrywała kraj pochodzenia tak "polskich" produktów jak ziemniaki (z Francji) czy ogórki spoza naszego kraju, Biedronka inwestuje w rodzime warzywa i owoce.

- Nasza najszersza współpraca w tym formacie dotyczyła polskich truskawek, których to sprzedaliśmy następnie ponad 450 tys. kg. Polskie truskawki były w ubiegłym roku dostarczane bezpośrednio przez lokalnych dostawców do ponad 1100 placówek sieci Biedronka. Cieszymy się z rozwoju naszej kooperacji z gospodarzami, którzy zaczęli hodować cieszące się powodzeniem polskie arbuzy, brzoskwinie czy morele. Nie ukrywamy, że mamy ambicję na jeszcze większy rozwój bo sukces tego projektu napawa nas dumą - podsumowuje Walencik.

