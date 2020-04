Polskie galerie handlowe jednoczą się

Koronawirus cofnie handel o dekadę, czyli czeka nas powrót do value for money (wideo)

Gazeta poinformowała, że właściciele polskich galerii handlowych powołali Związek Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów (ZPPOHiP). Stanowi on odpowiedź na dotyczące centrów handlowych zapisy pierwszej tarczy antykryzysowej.

"Regulacje, które znalazły się w tarczy, nie chronią wszystkich uczestników rynku handlowego, co może wywołać bankructwa głównie wśród firm z polskim kapitałem i przejęcie kontroli nad rynkiem handlowym w Polsce przez międzynarodowe korporacje" - powiedział "Pulsowi Biznesu" właściciel Galerii Witawa i jeden z członków ZPPOHiP Konrad Węglewski.

Wyjaśnił, że celem Związku jest "pokazanie władzom, że galerie handlowe to nie tylko międzynarodowe koncerny, ale także polscy przedsiębiorcy reprezentujący rodzimy kapitał".

"Tworzymy tysiące miejsc pracy w mniejszych miejscowościach, które bez przychodów zostaną zredukowane. Dodatkowo kredytujemy się w polskich bankach. Wolumen naszego finansowania to ok. 40 mld zł, co oznacza, że w przypadku naszego bankructwa nie uda nam się zwrócić ich do kasy banków. Chcemy prowadzić dialog z władzami i najemcami, a przede wszystkim brać udział w tworzeniu najnowszej tarczy antykryzysowej rządu. Jesteśmy świadomi, że sytuacja naszych najemców jest trudna, dlatego też jesteśmy otwarci na negocjacje i wprowadzenie ulg w czynszu, jednak chcemy, aby nie działo się to kosztem naszego biznesu" - powiedział Węglewski.

Dodał, że "zaraz po świętach Wielkiejnocy przedstawią swe postulaty premierowi Mateuszowi Morawieckiemu".