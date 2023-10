Do sprzedaży w sklepach Kaufland trafiła limitowana edycja napojów zainspirowanych tegoroczną kampanią sieci w stylu K-pop. Na sklepowych półkach pojawiły się dwa orzeźwiające warianty smakowe – mango i mojito. Dla klientów przygotowano również specjalny konkurs, w którego puli nagród znajdują się k-popowe albumy, zestawy napojów, a także merch, w którym wystąpiła jedna z bohaterek kampanii – Solar.

Kaufland wprowadza edycję limitowaną napojów marki własnej. / Fot. Materiały prasowe

Kaufland wprowadza edycję limitowaną napojów marki własnej

W czerwcu br. Kaufland nawiązał współpracę z południowokoreańskim zespołem JXENM, a teledysk do piosenki „Watch out for the K!” zgromadził dotychczas na portalu YouTube prawie 350 tys. wyświetleń. Po sukcesie k-popowej kampanii promującej marki własne sieci przyszedł czas na kolejne nowości. 5 października na okres 2 tygodni w sklepach Kaufland do sprzedaży trafiła edycja limitowana bezalkoholowych napojów o smaku mango i mojito. Tym razem sieć zaprosiła do współpracy również polskie influencerki: Karolinę Jasińską, Klaudię Tyszkiewicz i Oliwię Kowalską.

Kaufland idzie z duchem czasu: naszym celem jest planowanie i tworzenie angażujących kampanii – w taki sposób, by odpowiadały zarówno na potrzeby naszych obecnych klientów, jak i docierały do nowych grup docelowych. K-pop bije rekordy popularności, także w Polsce. Wykorzystując ten fenomen, stworzyliśmy „Watch out for the K!”, kampanię skierowaną do fanów tego gatunku muzycznego. Cieszymy się, że pomysł spodobał się tak wielu odbiorcom. Świadczy o tym m.in. liczba zapytań o dostępność albumów k-popowych zespołów w Kauflandzie. Wykorzystując insighty, pojawiające się w komentarzach w naszych social mediach, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom naszej społeczności, której część stanowi także pokolenie Z. Wprowadziliśmy do sprzedaży nie tylko albumy, ale również napoje z wizerunkiem bohaterek kampanii „Watch out for the K!”. Media społecznościowe skracają dystans między marką a społecznością. Dlatego w połączeniu z innymi kanałami digitalowymi stanowią dla nas priorytet w interakcji z klientami i komunikacji o pojawiających się nowościach w ofercie – mówi Wiktoria Zabielska, samodzielna specjalistka w Dziale Digital sieci Kaufland.

Jeszcze więcej konkursowych atrakcji

Dla bardziej zaangażowanych entuzjastów K-popu sieć przygotowała również konkurs polegający na kreatywnym opisaniu swojego ulubionego smaku nowych napojów. Spośród wszystkich odpowiedzi zostanie wybranych czterdzieści najlepszych, a ich twórcy będą nagrodzeni zestawami k-popowych albumów, unikatowym merchem oraz napojami z edycji limitowanej.

Więcej szczegółów na temat kampanii „Watch out for the K!” oraz dostępnych produktów można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych sieci Kaufland.

