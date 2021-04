Polskie wędliny, drób i ser żółty hitem eksportowym Lidla

Top 7 zagranicznych rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców stanowiły w 2020 roku Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Węgry, Wielka Brytania oraz Bułgaria.

Lidl Polska stawia przede wszystkim na rozwój oferty marek własnych, których posiada w portfolio około 200. Marki własne mają swój udział w niemal każdej grupie produktowej. Do najbardziej popularnych należą m.in. nabiał Pilos, wędliny Pikok, świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla, pieczywo Chrupiące z pieca, środki czystości W5, odzież damska Esmara, ubrania i akcesoria dla maluchów Lupilu, sprzęt SilverCrest i wiele innych.

Eksport polskich produktów

Swój istotny wkład w budowanie marek własnych mają polscy dostawcy, którzy tworzą je wspólnie z Lidlem, często od podstaw opracowując nowe receptury, wprowadzając kolejne linie produkcyjne i rozwiązania. Przez cały czas pracy nad nowymi produktami Lidl aktywnie wspiera swoich dostawców. Jest to partnerska współpraca.

Dla polskich przedsiębiorstw to ogromna szansa na rozwój. Tylko w 2020 roku 268 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidla na 26 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu wyniosła blisko 3,6 mld zł. W ciągu trzech lat (2018-2020) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 9 mld zł.

Top 7 zagranicznych rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców stanowiły w 2020 roku – Czechy, Słowacja, Rumunia, Litwa, Węgry, Wielka Brytania oraz Bułgaria. Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym cieszyły się polskie wędliny, mięso drobiowe, ser żółty oraz chusteczki nawilżane. Pod względem ilościowym bezkonkurencyjne okazało się polskie pieczywo, w tym między innymi bułka kajzerka. Dużą popularnością cieszyły się także polskie piwa.

– Lidl Polska stanowi platformę wzrostu dla rodzimych przedsiębiorstw. Bardzo cenimy współpracę z naszymi dostawcami. Dzięki niej z powodzeniem udaje nam się uzyskać nie tylko uznanie polskich konsumentów, ale też wprowadzić polskie produkty na rynki zagraniczne. W 2020 roku wartość produktów marek własnych Lidl wyeksportowanych za pośrednictwem sieci Lidl Polska przez 268 polskich dostawców, do 26 europejskich krajów wyniosła blisko 3,6 mld zł. Natomiast w ciągu trzech lat (2018-2020) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 9 mld zł. Te liczby mówią same za siebie – komentuje Piotr Rogowski, Członek Zarządu Lidl Polska.

Długoterminowa współpraca z dostawcami

Produkty nabiałowe to niezwykle istotna kategoria spożywcza zarówno dla polskich jak i zagranicznych konsumentów. Lidl Polska od wielu lat współpracuje z Grupą Polmlek, prywatną firmą ze 100-procentowym polskim kapitałem. Firma dostarcza do sklepów Lidl produkty w ramach marki własnej Pilos. Polmlek posiada w swoim portfolio także linię soków, które również dostarcza do sklepów Lidl pod marką Solevita.

– Lidl umożliwia polskim producentom ekspansję na rynki zagraniczne. Stała współpraca pomiędzy Lidlem a Grupą Polmlek pozwala skutecznie planować inwestycje, modernizację linii oraz precyzyjnie zarządzać planem produkcyjnym. Na europejskie rynki dostarczamy najwyższej jakości masło, zarówno pod marką Pilos jak i Polmlek, sery dojrzewające w plastrach i porcjach, mleko UHT oraz linie jogurtów, deserów, serków homogenizowanych, twarogów, serków śmietankowych. To się opłaca. Porównując obroty z roku 2019 do 2020, zanotowaliśmy blisko 22-procentowy wzrost – mówi Joanna Kołodyńska, Dyrektor Marketingu Polmlek.

Konsumenci w Polsce i za granicą doceniają polskie pieczywo, a kajzerka z piekarni Nowel to pod względem ilościowym produkt eksportowy numer jeden. Rodzinna piekarnia Nowel z Legionowa, z blisko 100-letnią tradycją, swoje produkty dostarcza do sklepów Lidl Polska od ponad dekady.

– Ostatni rok pokazał nam, jak ważna w prowadzeniu firmy jest długofalowa współpraca z zaufanymi partnerami. Takim partnerem biznesowym od wielu lat jest dla nas Lidl Polska. Cieszymy się, że sieć docenia wysokiej jakości polskie produkty, tworzone przez pasjonatów. Dzięki temu nasze pieczywo, wytwarzane bez konserwantów i ulepszaczy smaku, może trafiać na stoły konsumentów w Polsce oraz na 11 rynkach eksportowych – mówi Michał Zajezierski, Wiceprezes Nowel.

Polskie wędliny oraz polski drób to kolejne uznane dobra eksportowe. Sieć Lidl od lat jest także głównym partnerem biznesowym dla firmy Indrol, posiadającej 100% polskiego kapitału.

– Regularna, codzienna sprzedaż do sklepów sieci Lidl pozwala nam zagwarantować wysoką jakość produktów, stabilną współpracę z ponad setką polskich, rodzinnych gospodarstw rolnych oraz wielu krajowych dostawców. Niewątpliwie największą zaletą Lidla jest bardzo silne wspieranie rozwoju producentów krajowych, w tym Indrol, na rynkach krajów Europy. Dzięki temu staliśmy się jednym z największych i najnowocześniejszych zakładów produkujących mięso z indyka w Polsce i Europie regularnie – komentuje Paweł Waligórski, właściciel firmy Indrol.

Produkt Polski

Sieć Lidl Polska podkreśla, że w swojej ofercie posiada kilkaset produktów spożywczych z oznaczeniem „Produkt polski”. Oznaczenie to pozwala klientom na łatwe zidentyfikowanie na sklepowych półkach artykułów wytworzonych w Polsce, z użyciem polskich surowców.

Zgodnie z ustawą, produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wyprodukowana w Polsce, z rodzimych surowców. Przy szerokiej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.