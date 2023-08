24 sierpnia Lidl Polska otworzy kolejny sklep w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 35. To trzeci obiekt sieci w mieście.

Sklep sieci Lidl; fot. PAP/Albert Zawada

Nowy Lidl w Tczewie

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 35 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1302 mkw. W obiekcie zatrudniono 19 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 77 miejsc parkingowych.

W dniu otwarcia dla klientów przygotowano atrakcyjne promocje oraz kawę.

