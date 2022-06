Ponad 120 wystawców, producentów żywności na pikniku MRiRW

27-06-2022

Ponad 120 wystawców, producentów żywności prezentowało swoje wyroby podczas niedzielnego pikniku zorganizowanego na terenie Torów Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Jak wskazał wicepremier Henryk Kowalczyk, to znakomita okazja, by pokazać walory żywności wytwarzanej przez rolników.

Ponad 120 wystawców, producentów żywności na pikniku MRiRW; fot. MRiRW

Poznaj Dobrą Żywność

Prezentację żywości uzupełniały na pikniku degustacje wyrobów wyróżnionych znakiem "Poznaj Dobrą Żywność", a także żywności wytwarzanej w krajowych i unijnych systemach jakości, wyrobów tradycyjnych i regionalnych oraz produktów ekologicznych i oznaczonych znakiem Produkt Polski.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas otwarcia imprezy - jak czytamy w komunikacie MRiRW - powiedział, że piknik to znakomita okazja, żeby pokazać walory smakowe zdrowotne i jakościowe polskiej żywności, przede wszystkim tej wytwarzanej bezpośrednio przez rolników, ale także tej produkowanej przez przetwórców.

"Jest to miejsce, gdzie można dowiedzieć się, jak i z czego wytwarza się żywność. Znając te procesy łatwiej nam będzie wybrać takie produkty, które nam najbardziej odpowiadają" - powiedział, cytowany w komunikacie, wicepremier Kowalczyk. Dodał, że ważny jest dochód rolnika, ale także abyśmy jedli zdrowo. "Produkt polski - polska żywność jest na pewno żywnością zdrową, a taką polecamy" - zapewnił.

Sprzedaż od rolników

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że niedawno poszerzone zostały możliwości sprzedaży produktów prosto z gospodarstwa, w ramach rolniczego handlu detalicznego, a impreza taka jak piknik to doskonała okazja bezpośredniego spotkania producentów z konsumentami.

Wicepremier podkreślił też znaczenie wydzielania przez samorządy miejsc sprzedaży dla rolników na lokalnych targowiskach. "Dzięki temu konsumenci będą mogli zaopatrywać się w te wyśmienite wyroby nie tylko od święta, tak jak dziś, ale co tydzień, w każdy piątek i sobotę. Oprócz tego, że rolnicy uzyskali przez dwa dni dostęp do darmowych powierzchni handlowych, to jeszcze mają podniesioną kwotę wolną od podatku do 100 tysięcy złotych przychodu. To dla przeciętnego gospodarstwa bardzo przyzwoita kwota, która zachęca do rozwoju takiej działalności" - podkreślił Kowalczyk.

Zauważył, że dziś wiele osób zwraca uwagę nie tylko na to, co je, ale także na to, w jakich warunkach hodowane są zwierzęta. "Mamy już zachęty do podnoszenia dobrostanu zwierząt, ale w negocjowanym Planie Strategicznym chcemy bardzo mocno promować dobrostan zwierząt, aby konsumenci wiedzieli, w jakich warunkach zwierzęta przebywają, czym są karmione i jak traktowane. To będzie bardzo mocny akcent do tego, aby zachęcać do spożywania polskiego mięsa - poinformował szef resortu rolnictwa.

Piknik z żywnością

Stoiska przygotowały organizacje, stowarzyszenia i instytucje branżowe, a także instytuty naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego i muzeum rolnicze. Odbywały się pokazy kulinarne, degustacje, konkursy i zabawy. Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział we wspólnym gotowaniu i odkrywaniu smaków różnego rodzaju pieczywa, serów, aromatycznych miodów, wędlin, przetworów z warzyw i owoców, a także smakołyków przygotowanych prze Koła Gospodyń Wiejskich.

Pokazom towarzyszyły występy zespołów ludowych połączone z warsztatami nauki tańca oraz śpiewu, parada ciągników, wystawa zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych oraz gonitwa konna o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.