Zdaniem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu wiele maszyn InPostu stanęło w tym mieście strefie ochrony konserwatorskiej, w dodatku bez wymaganej zgody - informację tę podało Radio Poznań.

Spór dotyczy ścisłego centrum miasta, a także dzielnic Sołacz oraz Jeżyce. Podobno spośród kilkudziesięciu maszyn, aż 58 stanęło tam nielegalnie.

Na InPost oraz Allegro nałożono kary w wysokości kolejno 107 oraz 37 tys. zł i wszystkie paczkomaty i automaty paczkowe muszą zostać zdemontowane, co wynika z obowiązujących przepisów. Nawet jeśli konserwator wyda odpowiednie zgody, to nie można legalizować obiektów już stojących. Instalację czeka więc rozbiórka, a dopiero później ewentualny powrót - informuje telepolis.pl.

Miejski konserwator wydał decyzje nakazowe dotyczące demontażu tych urządzeń.

Firmy zdążyły już odwołać się od wydanych decyzji, w tym od kar pieniężnych. Teraz sprawa trafi do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które ma uprawnienia do podjęcia decyzji ostatecznej.

Nasza redakcja poprosiła InPost o komentarz w tej sprawie:

"Naszą filozofią jest aby urządzenia Paczkomat® wpisywały się w tkankę miejską, a sieć logistyczna rozwijała się w sposób zrównoważony. Rozbudowując sieć urządzeń Paczkomat® bierzemy pod uwagę zarówno rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie dostępu do najbardziej nowoczesnych i ekologicznych usług logistycznych w Polsce, jak lokalne wymagania związanie choćby ze strefami miast będących pod opieką konserwatora. InPost współpracował i współpracuje ze wszelkimi powołanymi do tego organami i wypełnia ich decyzje, nawet jak w tym przypadku będzie to wiązało się z - mamy nadzieję czasowym - ograniczeniem dostępności usług Grupy InPost dla mieszkańców Poznania. Z góry przepraszamy klientów za brak dostępności niektórych Paczkomatów, jednak w niektórych lokalizacjach musieliśmy zdemontować nasze maszyny z uwagi na stanowisko konserwatora. Mamy nadzieję, że po przeprowadzonym biurokratycznym procesie uzyskiwania wszystkich formalnych zgód, te urządzenia będą mogły wrócić na swoje miejsce. Uszczelniliśmy nasze procesy pozyskiwania zgód właściwych organów, aby działać w pełni zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej na spółkę InPost Paczkomaty sp. Z o.o. jest nieprawomocna. Aktualnie akta sprawy zostały przekazane do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organu II instancji i spółka czeka na rozstrzygnięcie. W zakresie decyzji Konserwatora Zabytków nakazującej usunięcie urządzeń Paczkomat® wskazujemy, że nie upłynął jeszcze termin wykonania tej decyzji. Spółka jednocześnie podejmuje zintensyfikowane działania celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem pozostając już od kilku miesięcy w ciągłym kontakcie z pracownikami Biura Konserwatora Zabytków w Poznaniu, gdzie podczas spotkań wspólnie strony dążą do wypracowania satysfakcjonujących i zgodnych z prawem rozwiązań" - Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.