Ponad 50 proc. Polaków uważa, że e-sklepy powinny stosować wyłącznie ekologiczne opakowania (badanie)

Sklepy wysyłkowe powinny dostarczać produkty wyłącznie w ekologicznych opakowaniach. Tak twierdzi 51% badanych. Maciej Tygielski, dyrektor generalny spółki Złote Wyprzedaże, uważa, że e-commerce powinien dążyć do tego, by wysłane paczki były przyjazne dla środowiska. Jednak w praktyce wiele pozostaje do zrobienia w tej kwestii. E-sklepy często wysyłają np. dużo większe opakowania, aniżeli wskazują na to gabaryty towarów. Powinny zmniejszać paczki i lepiej dobierać dostawców, np. poprzez weryfikację procesu produkcji, w tym konkretnie – użytych materiałów. Ale to nie jest takie proste.

– Nie każda kategoria produktów nadaje się do wysyłki bez stosowania foli lub streczu. Tak może być np. z napojami, oświetleniem, szkłem czy elektroniką. Oprócz zabezpieczenia przed stłuczeniem, towary należy uchronić przez wilgocią. Jeśli podczas transportu wystąpi różnica temperatur, folia najlepiej sobie z tym poradzi. Trudno wyobrazić sobie też, że sklep zrobi wysyłkę smartfona wartego 5 tys. zł w ekologicznym opakowaniu, ryzykując np. zawilgoceniem płyty głównej – mówi Tomasz Szacoń z firmy doradczej Retailpoland Consulting.

Według badania, 23% Polaków nie zgadza się z tym, że sklepy wysyłkowe powinny korzystać wyłącznie z ekologicznych opakowań. 26% ankietowanych nie ma na ten temat własnego zdania. Maciej Tygielski przewiduje, że w kolejnych latach jednak będzie rosła świadomość osób obecnie niezainteresowanych sprawami środowiska. Z kolei Tomasz Szacoń dodaje, że ekologiczne paczki wpisują się w trend zero waste i ratowanie planety. Szczególnie młode pokolenie Z, które wchodzi dopiero na rynek, jest w tej kwestii bardzo dobrze wyedukowane.

– Ustawodawca oczywiście może podjąć jakieś kroki, ale nie od razu restrykcyjne, tylko koncyliacyjne, mediacyjne i konsultacyjne. Należy wypracować kompromis, który będzie satysfakcjonujący zarówno dla branży, jak i konsumentów. Oczywiście to byłby proces długotrwały, ale mimo to warto go rozpocząć. Tymczasem sklepy internetowe same powinny uznać, że opakowania ekologiczne są w ich szeroko pojętym interesie – podkreśla ekspert ze Złotych Wyprzedaży.

Jak podsumowuje Tomasz Szacoń, polskie prawo handlowe jest przestarzałe i warto je aktualizować. Słyszymy już o zakazie stosowania styropianu w USA, który pojawił się w stanie Nowy York. To jest dobrym nośnikiem marketingowym. Skutecznym rozwiązaniem byłoby wsparcie i nagradzanie sklepów internetowych stosujących ekologiczne opakowania, np. certyfikatem i niższymi podatkami. Ekspert z Retailpoland Consulting będzie obserwował ten trend z nadzieją, że któregoś dnia folia przestanie być potrzebna branży e-commerce, chociaż to będzie trudne zadanie.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-15.11.2020 r. metodą CAWI przez UCE RESEARCH na reprezentatywnej próbie 1 003 dorosłych Polaków.