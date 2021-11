Ponad 8 proc. - tyle stanowi udział e-handlu w sprzedaży detalicznej

Jak podał GUS, udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w październiku 2021 r. w Polsce 8,4 proc., tak jak we wrześniu.

Autor: PAP

Data: 23-11-2021, 13:10

Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej; fot. unsplash.com

Według GUS najwyższy wzrost udziału sprzedaży wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (z 16,2 proc. przed miesiącem do 17,0 proc.), a największy spadek jednostki z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 22,5 proc. do 21,1 proc.).

Sprzedaż przez internet

Udział sprzedaży grupy „tekstylia, odzież, obuwie” utrzymał się na takim samym poziomie - 21,9 proc.



GUS podał, że w październiku w porównaniu z wrześniem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 5,4 proc.