W czwartek rano, na ponad dobę przed otwarciem pierwszej restauracji Popeyes w Szczecinie pojawił się Ksawery - fan kultowej luizjańskiej kuchni. Niewiele później dołączyli do niego kolejni miłośnicy słynnych kanapek z kurczakiem. Tym samym Szczecin pobił światowy rekord: tak długo w kolejce po Chicken Sandwich nie stano dotąd w żadnym mieście.

Popeyes w Szczecinie już otwarty. Nowa marka bije rekordy; fot. mat. pras.

W kolejce po darmowy Popeyes

Jak mówi nastoletni Ksawery, ogłoszenie o konkursie na roczny darmowy voucher do Popeyes znalazła jego babcia na Facebooku. Oboje z tatą Ksawerego wspierali go w tym wyzwaniu i dopingowali podczas oczekiwania w kolejce. Wysiłek opłacił się, bo pierwszy voucher trafił właśnie do Ksawerego. Pozostałe dwa powędrowały do Diany i Tymura, którzy w kolejce stali ponad 20 godzin. Kolejka przed restauracją utrzymywała się przez cały weekend. Goście zajadali się daniami z całej karty menu dostępnej w Polsce, a do pierwszej restauracji w Szczecinie woził ich specjalny tramwaj, w którym podróżnym czas umilał Brass Band grający typową muzykę rodem z Nowego Orleanu.

Popularnością wśród gości restauracji cieszyły się klasyki sieci - Chicken Sandwich, frytki Cajun czy Spreme Fries (z sosem serowym i ze szczypiorkiem), Chicken Wrap, Chicken Tenders czy Fresh Onion Rings. Klienci chętnie próbowali też dań przygotowanych z myślą o polskim rynku, jak specjalna wersja Chicken Sandwich Delux z Colesławem, czy właśnie sałatka Colesław (inna niż wszystkie na rynku, z grubo pokrojonej czerwonej i białej kapusty, marchewki i sosu majonezowego z dodatkiem musztardy).

Popeyes: Jakie ceny?

- Chicken Sandwich w kilku odsłonach:

- klasyczna lub pikantna za 18,95 pln

- Deluxe (w wersji łagodnej i pikantnej) za 24,95 pln

- Coleslaw Chicken Sandwich (w wersji łagodnej i pikantnej) za 22,95 pln,

- Fillet Nuggets; panierowane i smażone ręcznie kawałki piersi z kurczaka (15,95 pln za 5 szt.),

- średnie frytki Cajun (100 g. za 9,95 pln),

- Classic Chicken Wrap i Spicy Chicken Wrap, czyli 2 kawałki kurczaka marynowane w specjalnej mieszance przypraw z Luizjana, z sosem majonezowym, sałatą i pomidorem, wszystko zawinięte w tortillę za 18,95 pln,

- Fresh Onion Rings; krojone i panierowane krążki cebuli marynowane w mieszance przyprawach z Nowego Orleanu (7,95 pln za 5 szt.),

- Popeyes Biscuit (klasyczne, amerykańskie maślane ciastko serwowane) z miodem (7,95 pln),

- Yuzu Premium Shake- o smaku azjatyckiej cytryny Yuzu z bitą śmietaną i kruszonymi ciasteczkami (400 ml za 15,95 pln),

- Coconut Premium Shake - o smaku kokosu z bitą śmietaną i z sosem z ciemnej czekolady 400 ml za 15,95 pln)

- do każdego zestawu, w jego cenie napoje z o refilllu Pepsi.