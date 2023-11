"Podtrzymujemy, że naszym celem jest poprawa wyników w tym roku. Po 9 miesiącach ten wzrost już jest solidny. Liczymy na to, że zamkniemy ten rok rekordowo, poprawiając rok do roku zarówno wyniki, jak i poziom dywidendy" - powiedział PAP Biznes Paweł Surówka, prezes grupy Eurocash. "Wykonaliśmy dużą pracę po stronie zarządzania kapitałem obrotowym. Gotówka wygenerowana w ostatnich kwartałach jest znacznie wyższa niż w poprzednim roku. Mamy też odpowiednio dużo niższe zadłużenie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dywidenda za 2023 rok była odpowiednio wysoka. Zakładamy, że będzie wyższa niż za ubiegły rok" - dodał prezes.

Za 2022 rok Eurocash wypłacił dywidendę w kwocie 50 mln zł, co dawało 0,36 zł na akcję.



Po trzech kwartałach 2023 roku grupa Eurocash ma 16,7 mln zł zysku netto j.d. i 44,3 mln zł zysku netto, a w analogicznym okresie 2022 roku spółka miała odpowiednio 2,5 mln zł straty netto j.d. i 10,6 mln zł zysku netto. EBITDA wyniosła 739,5 mln zł (wzrost o 6,8 proc. rdr), a przychody 24,53 mld zł (wzrost o 8,4 proc. rdr).



Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu trzech kwartałów 2023 roku sięgnęły 781 mln zł (+29 proc. rdr).



Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec września tego roku spadł poniżej 0,9x wobec blisko 1,5x rok wcześniej.

Prezes Eurocash ostrożnie wypowiada się o przewidywaniach na czwarty kwartał. Wskazuje na kluczowy okres przedświąteczny.

Jego zdaniem za wcześnie, żeby mówić o poprawie nastrojów konsumenckich.





"Dla nas sezonowo najbardziej istotny będzie okres bożonarodzeniowy i to będzie duże 'sprawdzam' dla nastrojów. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani zarówno z punktu widzenia promocji, jak i zatowarowania sklepów - liczymy na ten okres. Zobaczymy co on przyniesie, na ile zakupy świąteczne będą porównywalne do tamtego roku albo czy nas zaskoczą. Trudno to dzisiaj przewidzieć" - powiedział.