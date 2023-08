Tchibo już w 17 sklepach swojej sieci wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych zasobów. Marka podjęła w tym zakresie współpracę z Respect Energy, pierwszym w Polsce dostawcą energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Tchibo już w 17 sklepach swojej sieci wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych zasobów. fot. mat. pras.

17 sklepów Tchibo wykorzystuje energię z odnawialnych źródeł

Czym właściwie jest zielona energia i co ją wyróżnia? Jej zasoby występują w środowisku naturalnie i odnawiają się w dość krótkim czasie. To sprawia, że można mówić niemal o pewności w jej dostawach, ponieważ źródła zielonej energii są właściwie nieskończone. Zaliczają się do nich nie tylko wiatr, woda, słońce, czy biogaz, ale także biopaliwa, a ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe staje się coraz bardziej popularne, także w Polsce.

Energia odnawialna to dla wielu regionów na świecie najtańsza opcja zasilania, której potencjał wciąż nie jest wykorzystany w pełni. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) do 2050 roku 90% globalnej energii elektrycznej może i powinno pochodzić z energii odnawialnej. Dzieje się tak m.in. za sprawą dostępności zielonych źródeł w każdym kraju, możliwości uniezależnienia od importu, a także spadających cen technologii energii odnawialnej.

A to wciąż nie wszystko, ponieważ odnawialne źródła energii są kluczem do radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawiają nam zmiany klimatu. Korzystając z zielonej energii, ograniczamy emisję gazów cieplarnianych, redukujemy wydzielanie dwutlenku węgla do atmosfery i nie dokładamy swojej cegiełki do negatywnych skutków globalnego ocieplenia, a gdy oddychamy czystszym powietrzem, zyskuje na tym również nasze zdrowie. Nie zapominajmy jednak, że korzyści to jedna strona medalu. Jeśli wykorzystujemy zasoby naturalne, równie ważne jest, aby robić to odpowiedzialnie. Ten cel – odpowiedzialne korzystanie z zasobów – to jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju Tchibo.

– Mamy świadomość, że nasza działalność ma wpływ na środowisko, na klimat, a redukcja naszych emisji CO2 jest częścią naszej długofalowej strategii. W skali globalnej dążymy do tego, aby była ona o połowę niższa do 2030 roku. Wykorzystując w sklepach Tchibo energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, nie tylko obniżamy emisję CO2 o 112 ton rocznie, ale jednocześnie redukujemy nasze koszty operacyjne – mówi Paweł Zdrojewski, dyrektor sklepów Tchibo w Polsce.

Aktualnie już 17 sklepów firmy Tchibo zasilanych jest zieloną energią. Na tym jednak nie koniec. Do stycznia 2024 roku łącznie 22 sklepy będą korzystać w 100% z odnawialnych źródeł energii. W realizacji inwestycji w zieloną energię Tchibo wspiera firma Respect Energy, która jest pierwszym w Polsce sprzedawcą w 100% odnawialnej energii. Współpraca obu przedsiębiorstw opiera się na umowach sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

– Dzięki współpracy z Respect Energy każdy z naszych sklepów, korzystający z zielonej energii, może cieszyć się wystawianym przez sprzedawcę „Certyfikatem zakupu zielonej energii”, który zawiera informację o ilości dwutlenku węgla, jaką udało się zredukować dla każdej z lokalizacji – dodaje Paweł Zdrojewski.

Respect Energy od ponad 10 lat działa na rzecz transformacji energetycznej. Aktywność firmy opiera się na kilku filarach – zarówno kupnie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł od ich wytwórców, jak i jej dalszej dystrybucji do odbiorców końcowych. Respect Energy wierzy w etyczny biznes i oferuje swoim klientom w pełni zieloną energię, dzięki czemu zmniejsza niekorzystny wpływ ich działań na otaczający nas świat.

– Warto pamiętać, że zmiana źródła z tradycyjnego zasilania na zasilanie zieloną energią jest opłacalna nie tylko dla dużych zakładów i przedsiębiorstw, ale również średnich i małych firm. Współpracujemy z ponad 600 dostawcami całkowicie zielonej energii i 15 tysiącami klientów biznesowych, dla których dostarczamy produkty OZE. Zachęcamy każde przedsiębiorstwo, aby dołączyło do wspólnej, pozytywnej zmiany – podkreśla Grzegorz Bruski, Członek Zarządu Respect Energy S.A.

Współpraca Tchibo z Respect Energy to kolejny krok tej pierwszej w stronę stania się przedsiębiorstwem w 100% zrównoważonym. Firma angażuje się także w szereg innych ekologicznych inicjatyw, takich jak: wykorzystanie materiałów z recyklingu czy dążenie ku zeroemisyjności transportu morskiego

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl