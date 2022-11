Sieci handlowe organizują ostatnio różnorodne promocje oraz wiele tymczasowych obniżek cen. Jedną z takich ofert przygotowała sieć sklepów Lidl Polska.

Popularna sieć handlowa znów obniża ceny, fot. shutterstock

Lidl obniża ceny w sklepie internetowym

Do 13 listopada trwa obniżka cen w sklepie internetowym Lidl Polska. W ofercie promocyjnej znalazły się produkty z kategorii: ogród, warsztat, moda, dziecko, sport i wypoczynek, zdrowie oraz uroda. Przy zakupach za minimum 149 zł, klienci otrzymają 10 zł zniżki, a jeśli dokonają zakupów za minimum 250 zł, rabat wyniesie 30 zł. Poza tym, jak zawsze, Lidl.pl oferuje bezpłatną dostawę za zakupy powyżej 199 zł.

Gratisowe środy w Lidlu

Sieć Lidl Polska przygotowała również gratisowe środy w Lidlu. Jak informuje sieć handlowa, co środę w sklepach jest promocja 1+1 gratis z kuponem Lidl Plus. W aplikacji Lidl Plus, w każdą środę do końca trwania tej akcji, jest ponadto dodatkowy promocyjny kupon na inny produkt.

Środy w Lidlu: jak działa promocja?

Aby skorzystać z promocji gratisowe środy w Lidlu, klienci powinni aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, kupić jeden produkt, którego dotyczy kupon, a drugą sztukę otrzymają w gratisie.

