Według szacunków GUS inflacja we wrześniu br. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła o 1,6 proc. Wzrost cen dotkliwie odczuwają mieszkańcy Polski. Wiele sklepów organizuje czasowe promocje, podczas których klienci moga kupić żywność w niższych cenach.

Popularna sieć sklepów obniża ceny żywności. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Lidl: Niższe ceny żywności

Jedną z sieci, która obecnie sprzedaże żywność w promocyjnych cenach jest Lidl. Do dotychczasowych stałych akcji: Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu oraz kuponów w aplikacji Lidl Plus, sieć dodała nowe akcje, w ramach których klienci mogą kupić produkty w niskich cenach. Są to: obniżki cen mięsa, warzyw i owoców, a także gratisowe środy przy zakupach z aplikacją Lidl Plus (jeszcze więcej kuponów w aplikacji). Nowe akcje będą prowadzone co najmniej do końca listopada 2022 r.

Lidl rozszerza zakres promocji

– Jesteśmy świadomi wydatków, które każdego dnia dotykają polskie rodziny. Dotychczas nasi klienci mogli korzystać z promocji i kuponów w aplikacji Lidl Plus oraz dodatkowego rabatu 10 proc. dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny. Nie rezygnujemy z dotychczasowych obniżek, ale je rozszerzamy – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.

