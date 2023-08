Pierwsze półrocze br. upłynęło nam pod znakiem działań, które umożliwiają klientom oszczędności podczas codziennych zakupów - mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Popularna sieć stawia na oszczędności. "Inwestujemy w cyfrowe rozwiązania i projekty modernizacyjne", fot. shutterstock

Pierwsze półrocze za nami. Rozmawiamy z sieciami handlowymi, co udało im się dokonać przez sześć miesięcy 2023 roku.

Kaufland obniża ceny żywności oraz inwestuje w cyfrowe rozwiązanie, m.in. w K-Scan.

W ostatnich miesiącach sieć zrealizowała również projekty modernizacyjne, których głównym elementem było wprowadzenie nowych urządzeń chłodniczych poprawiających efektywność energetyczną placówek.

Kaufland: oszczędności podczas zakupów

- Pierwsze półrocze br. upłynęło nam pod znakiem działań, które umożliwiają klientom oszczędności podczas codziennych zakupów – zarówno w ramach regularnych akcji promocyjnych, jak i poprzez uruchomiony w marcu br. program lojalnościowy Kaufland Card. Dzięki niemu klienci otrzymali dostęp do specjalnych ofert nie tylko w sklepach Kaufland, ale także u partnerów programu, a także zyskali możliwość zbierania punktów, które można wymieniać na specjalne kupony rabatowe. Użytkownicy korzystający z Kaufland Card w wersji mobilnej mają również do dyspozycji podgląd aktualnych ofert oraz gazetek promocyjnych, a także mogą tworzyć cyfrową listę zakupów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

- Po odejściu od kasy w aplikacji dostępne jest elektroniczne podsumowanie, które w sposób transparentny pokazuje, ile pieniędzy klienci zaoszczędzili, robiąc zakupy z Kaufland Card. Program zgromadził dotychczas ponad 2,7 mln użytkowników i przełożył się na wzrost frekwencji w naszych sklepach - tłumaczy.

- Cały czas kontynuujemy również działania sprzyjające oszczędnościom – obniżyliśmy ceny regularne ponad 100 produktów, a codziennie prezentujemy klientom także „Bohatera Dnia”, czyli artykuł w atrakcyjnej cenie. Caly czas oferujemy klientom asortyment marek własnych - dodaje.

Kaufland inwestuje także w cyfrowe rozwiązanie, m.in. K-Scan. - Urządzenie do samodzielnego skanowania zakupów to innowacyjne narzędzie gwarantujące wygodę i bieżący podgląd wartości koszyka. Dodatkowo skraca czas spędzony w sklepie, gdyż do sfinalizowania transakcji przy kasie samoobsługowej wystarczy zeskanować wygenerowany kod. Usługa wdrożona dotychczas w kilkudziesięciu marketach cieszy się rosnącą popularnością wśród naszych klientów. Dostrzegamy również wzrost zainteresowania kasami samoobsługowymi, które są obecne w ponad 200 sklepach Kaufland - informuje Maja Szewczyk.

Kaufland modernizuje sklepy

- Ważnym aspektem naszej strategii biznesowej pozostaje zrównoważony rozwój. Opublikowany w lutym br. raport ESG był kolejnym podsumowaniem naszego zaangażowania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Kaufland sukcesywnie stawia sobie cele i podejmuje kolejne inicjatywy dotyczące m.in. świadomej produkcji i konsumpcji, ochrony klimatu czy ograniczenia marnowania żywności.

- Na przestrzeni ostatniego półrocza Kaufland może pochwalić się m.in. rozwojem zrównoważonego asortymentu, wydaniem specjalnego katalogu, który zachęca klientów do świadomych wyborów zakupowych, akcją sadzenia drzew, która została przeprowadzona w ramach wolontariatu pracowniczego czy kampanią edukacyjną dot. ESG, której bohaterami są pracownicy sieci zaangażowani w zrównoważony rozwój.

- W ostatnich miesiącach zrealizowaliśmy także liczne projekty modernizacyjne, których głównym elementem było wprowadzenie nowych urządzeń chłodniczych poprawiających efektywność energetyczną placówek. W centrum dystrybucyjnym w Gliwicach uruchomiliśmy nowy magazyn artykułów chłodzonych, w którym również zastosowaliśmy rozwiązania technologiczne ukierunkowane na ekologię – m.in. system odzysku ciepła odpadowego, inteligentne systemy zarządzania zużyciem mediów, oświetlenie LED czy własne ujęcie wody.

Kaufland przyznał pracownikom podwyżki wynagrodzeń

- Również w obszarze polityki personalnej podjęliśmy działania zwiększające satysfakcję pracowników. W styczniu br. Kaufland po raz kolejny przyznał pracownikom podwyżki wynagrodzeń, na co firma przeznaczyła ponad 120 mln zł. Stworzyliśmy także nowy program „Lojalność za lojalność”, w którym oferujemy zatrudnionym nawet 10 000 zł dofinansowania na realizację pasji związanej z szeroko pojętą kulturą, sportem, kulinariami czy ochroną środowiska. W tym roku Kaufland ponownie został uznany przez Top Employers Institute za najlepszego pracodawcę w Polsce i Europie oraz otrzymał wyróżnienie Friendly Workplace 2023 za działania w obszarze polityki personalnej oraz dbanie o stały rozwój pracowników - mówi.

- W nadchodzących miesiącach będziemy konsekwentnie kontynuować obraną strategię, dbając o satysfakcję pracowników, klientów i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Mamy w planach wiele ciekawych projektów, a także otwarć i modernizacji sklepów, o których będziemy informować na bieżąco - podsumowuje Maja Szewczyk.

