Aktualnie z Żabką współpracuje ponad 8400 przedsiębiorców, którzy prowadzą ponad 9600 sklepów - z Przemysławem Kijewskim, Dyrektorem ds. Operacyjnych w Żabka Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. Operacyjnych w Żabka Polska, fot. materiały prasowe

Pierwsze półrocze za nami. Rozmawiamy z sieciami handlowymi, co udało im się dokonać przez sześć miesięcy 2023 roku.

Żabka dociera do nowych miejsc, rozwija formaty sklepów oraz cyfrowe narzędzia dla franczyzobiorców.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Żabka z kolejnymi formatami sklepów

Olimpia Wolf: Jak w pierwszym półroczu przebiegały prace nad rozszerzeniem sieci oraz nad nowymi formatami placówek handlowych?

Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. Operacyjnych w Żabka Polska: Pierwsza połowa 2023 roku to dla Żabki okres rozwoju i inwestycji w rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz komfort i efektywność współpracy z franczyzobiorcami. Żabka, chcąc być coraz bliżej klientów, dociera do nowych miejsc i rozwija formaty sklepów, by jeszcze lepiej dopasować się do nowych typów lokalizacji oraz precyzyjniej odpowiadać na potrzeby konsumentów. Przykładem tego jest inwestycja w koncept Żabka Café 2.0, czyli rozszerzoną ofertę gastronomiczną dostępną w sklepie. W ciągu ostatnich miesięcy zainwestowaliśmy w specjalne wyposażenie, dzięki któremu poszerzyliśmy asortyment przekąsek na ciepło oraz wprowadziliśmy towarzyszącą temu komunikację.

Jednocześnie inwestujemy w innowacyjność naszego formatu, co otwiera przed nami nowe możliwości ekspansji. Obecnie można znaleźć nasze sklepy w nietypowych lokalizacjach – z roku na rok otwieramy coraz więcej sklepów sezonowych, uruchamiamy autonomiczne Żabki Nano. W trakcie wydarzeń kulturalnych pojawiają się Żabki mobilne, mamy też maszyny vendingowe. Sklepy Żabka można znaleźć na MOP-ach przy autostradzie A2, stacjach metra, dworcach kolejowych, w kampusach, biurowcach czy galeriach handlowych. I to właśnie Żabki-wyspy w galeriach handlowych zadebiutowały w portfolio naszych formatów w pierwszym półroczu bieżącego roku.

Technologie cyfrowe dla franczyzobiorców

Żabka stawia na nowoczesne rozwiązania i technologię. Jak Państwo wspierają w tym zakresie franczyzobiorców?

Wdrażane i funkcjonujące w Żabce narzędzia wspierają współpracujących z nami przedsiębiorców w efektywnym zarządzaniu sklepami, podnoszeniu kompetencji własnych oraz ich zespołów, a także w systematycznym rozwoju biznesu. Ulepszamy funkcjonujące już rozwiązania tak, aby spełniały oczekiwania użytkowników oraz wprowadzamy kolejne technologie cyfrowe dostosowane do potrzeb franczyzobiorców. Wśród oferowanych przez nas rozwiązań stworzonych z myślą o franczyzobiorcach prowadzących sklepy pod szyldem Żabki są np. takie narzędzia technologiczne, jak pakiet OptiPlan z Asystentem Żabka, aplikacja Cyberstore czy SprzedawcaPRO.

Aktualnie z Żabką współpracuje ponad 8400 przedsiębiorców, którzy prowadzą ponad 9600 sklepów, do których rocznie wysyłanych jest ok. dwa mln dostaw. Nowoczesna i zautomatyzowana logistyka jest więc gwarancją jakości oraz szybkiej obsługi naszych franczyzobiorców. Potwierdzeniem tego jest otwarcie w Radzyminie jednego z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych centrów logistycznych w Europie. Innowacyjne Centrum Logistyczne w Radzyminie to także największy, najbardziej zaawansowany technologicznie obiekt w infrastrukturze logistycznej Grupy Żabka. Centrum zostało wyposażone m.in. w automatyczny transport, silos paletowy czy stacje kompletacyjne typu Goods To Person, które gwarantują kilkukrotny wzrost naszej wydajności operacyjnej.

Żabka z nowym programem żywieniowym

Jakie działania prowadzą Państwo na rzecz dobrego żywienia oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego?

Uruchomiliśmy nowy program żywieniowy „Porcja DobreGO!”. W ten sposób chcemy pokazać konsumentom, że dobry skład i wyśmienity smak nie muszą się wykluczać. W naszych sklepach znajdą oni dania i przekąski oznaczone specjalną naklejką „Porcja DobreGO!”. To produkty wyselekcjonowane spośród oferty marek własnych. Są wśród nich zbilansowane dania gotowe i przekąski w odpowiednio dobranych i pełnowartościowych porcjach, co z pewnością ułatwi naszym klientom dokonanie dobrych wyborów żywieniowych.

Kontynuujemy też prace nad projektami mającymi pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wspólnie z Urzędem Miasta Bydgoszcz realizujemy pilotażowy projekt „Zielona Odnowa”, w ramach którego nasi klienci mają możliwość oddawania jednorazowych plastikowych i metalowych opakowań po napojach we wszystkich ponad 120 bydgoskich Żabkach. Zebrany w ten sposób surowiec służy do stworzenia nowych opakowań, dzięki czemu mniej śmieci trafia na wysypiska. Pilotaż cieszy się zainteresowaniem klientów – wspólnie zebraliśmy 80% wartości wagowej wszystkich opakowań napojowych PET wprowadzonych w okresie od stycznia do lipca br. w sklepach naszej sieci zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl