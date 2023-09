Od 25 września, w ponad 50 sklepach Carrefour w Polsce można oddać używane, niepotrzebne ubrania i w zamian otrzymać rabaty na zakup w dziale tekstylnym. Zbiórka realizowana jest we współpracy z firmą Ubrania Do Oddania.

Popularna sieć z akcją: oddaj używane ubrania, otrzymaj rabat na zakupy, fot. shutterstock

Nie wyrzucaj, oddaj odzież w Carrefour

Tekstylia, to kolejna po szkle, plastiku i aluminium frakcja odpadowa, w której Carrefour włącza się w pobudzenie drugiego obiegu, angażując w swoje działania sklepy i klientów. Każdy kilogram zebranej odzieży, to 6241 litrów zaoszczędzonej wody i prawie 13 kilogramów zredukowanej emisji CO2.

Nie wyrzucaj, oddaj odzież w Carrefour. Plakat sieci Carrefour Polska

Przez ponad 2 tygodnie (od 25 września do 14 października), klienci Carrefour, którzy zamiast wyrzucać niepotrzebne ubrania, przyniosą je do sklepu, w zamian otrzymają e-kupony, w wysokości 20 zł na zakupy w dziale tekstylnym.

Aby otrzymać kupon należy przynieść do sklepów sieci minimum 5 sztuk odzieży. Ubrania można oddawać do specjalnych BOXów, które zlokalizowane zostaną w ponad 50 sklepach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, czy Katowicach, a także w Olkuszu, Kutnie i Legnicy.

Przekazana odzież zostanie przeliczona na pieniądze

- Zbiórka odzieży pod kątem ponownego wprowadzenia jej do obiegu, to nasze kolejne działanie, które wyprzedza regulacje prawne w obszarze ochrony środowiska. Jako jedna z pierwszych sieci handlowych, rozpoczęliśmy przyjmowanie butelek zwrotnych bez paragonu, a od ponad 10 miesięcy w sklepach w województwie śląskim przyjmujemy butelki PET i puszki aluminiowe. Regularnie organizujemy też akcje przeciwdziałające marnowaniu zasobów naszej planety, w tym m.in. zachęcające klientów do włączania się w inicjatywy gospodarki cyrkularnej — mówi Sylwester Mroczek, Menedżer Rozwoju Działu Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

W ramach współpracy z UDO (Ubrania Do Oddania) przekazana firmie odzież zostanie przeliczona na pieniądze. Każdy kilogram zebranych tekstyliów to również 1 zł, które trafi do Fundacji Świętego Mikołaja, wspierającej młode talenty.

We wsparcie akcji Carrefour i UDO zaangażowała się również aktorka, Małgorzata Heretyk-Musiał:

- Wspieram wszelkie akcje proekologiczne, bo wiem, jakie to jest ważne dla nas wszystkich. Akcja Carrefour "Ubrania do oddania" to wspaniały pomysł na nadanie rzeczom drugiego życia. Jestem mamą i żoną, wiem ile ubrań kupujemy - dzięki tej akcji dobre ubrania będą mogły cieszyć się drugim życiem i, co równie ważne, nie będą zaśmiecać ziemi - mówi Aktorka Małgorzata Heretyk-Musiał.

