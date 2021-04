Pora na Pola chce sprzedawać żywność w modelu subskrypcyjnym

Internetowa platforma z żywnością rzemieślniczą Pora na Pola zakończyła fazę projektowania algorytmu predykcji koszyka.

Przed firmą jeszcze etap testów, by od czerwca zaoferować zakupy kraftowego jedzenia w modelu subskrypcyjnym.

Pierwszy kwartał 2021 r. Pora na Pola SA zamknęła trzykrotnym wzrostem przychodów r/r. Spółka zebrała już około 80% środków w emisji crowdfundingowej, która potrwa jeszcze tylko do 9 kwietnia.

Dobiega końca kampania crowdinvestingowa firmy o celu o 2,61 mln zł, promowana we współpracy z platformą Crowdway. Do 6 kwietnia na konto Pora na Pola SA wpłynęło blisko 2,1 mln zł na akcelerację biznesu.

Jednym z celów emisji akcji jest realizacja kampanii marketingowej i rozpoczęcie sprzedaży produktów z oferty serwisu poranapola.pl w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, że w niedługiej przyszłości e-klienci będą mogli skorzystać z zakupów zdrowej żywności na abonament. Zespół Pola na Pola właśnie zakończył prace nad algorytmem predykcji koszyka i mechanizm jest już gotowy do testów wewnętrznych.

Model subskrypcyjny pozwoli dokonywać zakupów prosto i szybko, w regularnych odstępach czasowych. Jest on połączony z rozbudowanym systemem przewidywania potrzeb, opartym m.in. na ankiecie wypełnionej przez klienta, historii zakupów, analizie koszyków innych użytkowników, sezonowości wyrobów i ich dostępności w magazynach, a nawet lokalizacji zamawiającego.

– Projekt realizujemy w 100% zgodnie z harmonogramem. Testy w naszym zespole oraz działania optymalizacyjne już ruszyły, ten etap powinniśmy zamknąć do końca kwietnia. Następnie czeka nas kilka tygodni prac wdrożeniowych, aby sprzedaż w modelu subskrypcyjnym rozpocząć już od czerwca – mówi Adrian Piwko, prezes Pora na Pola SA.

Na opracowanie algorytmu firma pozyskała dotację UE w kwocie blisko 0,5 mln zł oraz środki od inwestorów w drugiej rundzie crowdinvestingowej, zrealizowanej w 2020 roku. Dzięki aktualnej, trzeciej rundzie finansowania, spółka będzie mogła wdrożyć sprzedaż abonamentową.

– Model subskrypcyjny przyniesie klientom wygodę dokonywania zakupów w serwisie poranapola.pl. Narzędzie będzie przypominać o nadchodzącym zamówieniu i możliwości zmiany jego parametrów. Z kolei naszej firmie pozwoli na optymalizację kosztów pozyskiwania i utrzymywania klientów. Jeśli tylko co dziesiąty użytkownik platformy skorzystałby z subskrypcji, przyniesie to wymierny wpływ na wynik finansowy spółki, a deklaracji mamy istotnie więcej – dodaje prezes Pora na Pola SA.

Pora na Pola to spożywczy e-commerce, który dostarcza produkty od wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce. Spółka podsumowała właśnie wyniki finansowe za I kwartał br. dynamicznym wzrostem niemal wszystkich kluczowych wskaźników biznesowych. Według wstępnych, nieaudytowanych danych w I kwartale 2021 r. przychody Pora na Pola SA przekroczyły 0,8 mln zł, czyli wyniosły o 195% więcej r/r. Do wyselekcjonowanej oferty serwisu poranapola.pl dołączyli nowi wytwórcy. Obecnie jest ich 90 (wzrost z 65 r/r).

– Od początku roku nadal bardzo dynamicznie powiększamy wartość spółki. Trzykrotny wzrost przychodów jest zgodny z naszymi prognozami, które zaprezentowaliśmy inwestorom w kampanii crowdinvestingowej. Zwiększyła się także średnia wartość zamówienia i liczba odwiedzin na stronie naszego internetowego targu. Szybki wzrost Pora na Pola jest wynikiem inwestycji poczynionych w ramach realizacji celów z drugiej rundy inwestycyjnej z roku 2020 – mówi Adrian Piwko.

Jeszcze tylko do 9 kwietnia na platformie crowdfundingu inwestycyjnego Crowdway.pl promowana będzie trzecia emisja akcji Pora na Pola. Spółka chce pozyskać do 2,61 mln zł, które – oprócz wdrożenia algorytmu predykcji koszyka – przeznaczy także na zmianę cyklu dostaw na codzienny i otwarcie lokalnych hubów logistycznych w całym kraju. W planie ma też kolejne innowacyjne rozwiązania, jak algorytm predykcji popytu. Pozostałe środki pozyskane w emisji pomogą w rozwoju sprzedaży w kanale B2B.

W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tysięcy zamówień na ponad 165 tysięcy produktów. Przychody Pora na Pola w ubiegłym roku przekroczyły 2,5 mln zł i wzrosły o ponad 500% r/r. W 2023 roku spółka planuje debiut na NewConnect. Według szacunków zarządu, do tego czasu jej przychody mają rosnąć o ponad 150% rocznie.