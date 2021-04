Pora na Pola uruchomi nową platformę z subskrypcją e-koszyka

Internetowy targ naturalnego jedzenia, Pora na Pola przekonał społeczność w zakończonej kampanii crowdinvestingowej.

Kapitał inwestycyjny spółki zasiliło ponad 630 inwestorów kwotą 2,61 mln zł. To 100% celu emisji crowdfundingowej, wspieranej przez platformę Crowdway.

Od początku roku do 12 kwietnia łączna wartość środków pozyskanych w projektach promowanych przez Crowdway przekroczyła 15,5 mln zł wobec 25,6 mln zł w całym 2020 roku.

W zakończonej emisji Pora na Pola inwestorzy objęli wszystkie z 34 800 oferowanych akcji. Firma pozyskała kwotę 2,61 mln zł. Średni ticket wyniósł ponad 4100 zł. Pora na Pola przeznaczy środki na akcelerację biznesu, którą zamierza osiągnąć m.in. zmianę cyklu dostaw na codzienny i otwarcie lokalnych hubów logistycznych w największych ośrodkach w kraju, zaoferowanie e-zakupów w modelu subskrypcyjnym czy w rozwój sprzedaży w kanale B2B. Spółka planuje debiut na NewConnect w 2023 roku.

– Pragnę powitać nowych akcjonariuszy w spółce Pora na Pola i podziękować za zaufanie. Ostatnie miesiące to był bardzo intensywny czas: obsługa rosnącego portfela zamówień, dalsze prace nad algorytmem predykcji koszyka, nowe partnerstwa. Cieszę się, że te projekty mogły się odbywać równolegle z działaniami związanymi z promocją emisji, a to wszystko dzięki wytężonej pracy rozwijającego się zespołu Pora na Pola. Nasze priorytety na najbliższe miesiące to wdrożenie szybkich dostaw i nowej platformy z subskrypcją e-koszyka, co pomoże realizować nasz cel strategiczny, jakim jest intensywne zwiększenie przychodów spółki. Mogę już teraz zdradzić, że pierwszy hub logistyczny w Łodzi otworzymy znacznie wcześniej niż zapowiadaliśmy na stronie emisji, czyli już na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. O wszystkim będziemy informować naszych inwestorów za pośrednictwem dedykowanego panelu na stronie internetowej oraz przez grupę dla akcjonariuszy na Facebooku – powiedział Adrian Piwko, prezes Pora na Pola SA.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To trzecia runda inwestycyjna Pora na Pola SA przeprowadzona w formie emisji crowdfundingowej. Łącznie od 2019 roku spółka pozyskała 3,77 mln zł od ponad 1630 inwestorów społecznościowych.

– Gratulujemy całemu zespołowi Pora na Pola pełnego sukcesu emisji, który potwierdził ogromne perspektywy tego biznesu. Z dopracowanym pomysłem i planem rozwoju, spółka wpisuje się w trendy konsumenckie i jako spożywczy e-commerce działa w branży odpornej na skutki pandemii. Umiejętnie wykorzystuje szanse rynkowe, przechodząc z niszy do tzw. mainstreamu. W toku kampanii przedstawiła też jasną wizję wyjścia z inwestycji, prowadziła transparentną komunikację i nawiązała istotne partnerstwa, jak współpraca z Everli czy inwestorem adCookie. To sygnały, które bardzo dobrze rokują dla dalszego dynamicznego rozwoju spółki – dodał Tomasz Kowcun, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Crowdway.

To już trzeci projekt w tym roku, promowany we współpracy z platformą Crowdway, który osiągnął 100% celu emisji. Wcześniej spółka CanPoland w 11 minut zebrała 4,4 mln zł, Tenczyńska Okovita w niespełna 8 godzin pozyskała niemal 4,44 mln zł. Całkowita zebrana kwota w tych trzech kampaniach – razem z Pora na Pola – wyniosła 11,4 mln zł od 2186 inwestorów.

Łącznie z trwającymi kampaniami crowdinvestingowymi Farm Fotowoltaiki i Akardo, inwestorzy zgromadzeni wokół Crowdway wpłacili od początku roku do 12 kwietnia kwotę 15,5 mln zł. Trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych kampanii: Balticus SA oraz filmu „Król dopalaczy”.

Pora na Pola to spożywczy e-commerce, który dostarcza produkty od 90 wytwórców żywności rzemieślniczej do e-klientów w całej Polsce. Spółka zanotowała w I kwartale 2021 r. wzrost niemal wszystkich kluczowych wskaźników biznesowych. Według wstępnych, nieaudytowanych danych przychody Pora na Pola SA przekroczyły 0,8 mln zł, czyli o 195% więcej r/r. W 2020 roku obroty spółki przekroczyły 2,5 mln zł, a na tę kwotę złożyło się około 10 tysięcy zamówień na ponad 165 tysięcy produktów.