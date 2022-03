Poradnik: Praca w handlu (wersja polska i ukraińska)

Do Polski napłynęło obecnie ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy. Część z nich może znaleźć pracę w sektorze handlowym. Co mają im do zaoferowania Aldi, Lidl, Żabka, Netto, Biedronka i Kaufland?

Autor: Olimpia Wolf

Data: 31-03-2022, 21:10

Sieci handlowe: Jaka praca i za ile dla Ukraińców? Fot. shutterstock

Praca w sklepach. Poradnik dla Ukraińców

24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą. Rozpoczęła się wojna, która cały czas trwa. W Polsce, według różnych szacunków, jest ponad milion Ukraińców, którzy przybyli jeszcze przed konfliktem zbrojnym. Wielu z nich pracuje w branży handlowej. Do naszego kraju, w poszukiwaniu schronienia, napłynęło obecnie ponad dwa miliony uchodźców, głównie ukraińskich kobiet i starszych osób. Część z nich również mogłoby znaleźć pracę w sektorze handlowym.

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu podkreśla, że obywatele Ukrainy są znaczącymi i licznymi pracownikami handlu w Polsce. - Branża handlowa od dawna zmaga się z niedoborami kadrowymi, zwłaszcza w dobie pandemii. Dotyczy to przede wszystkim, choć nie wyłącznie, większych miast, gdzie nierzadko możemy za ladą sklepu spotkać obywateli Ukrainy. Są oni także zatrudniani w logistyce, magazynach, przy produkcji. Polska jako sąsiad i kraj bliski kulturowo jest naturalnym kierunkiem migracji Ukraińców, którzy są cenionymi pracownikami - mówi Ptaszyński.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD zapewnia, że branża jest przygotowana do rekrutacji kandydatów z Ukrainy. - Na pewno znacząca część napływających do Polski uchodźców będzie mogła znaleźć pracę w sieciach handlowych zrzeszonych w POHiD. Nasza oferta pomocy dotyczy zapewnienia miejsc pracy i wsparcia terenie naszego kraju - mówi.

PESEL podstawą do aktywności na rynku pracy

12 marca Andrzej Duda w sobotę podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe rozwiązania wejdą w życie, co do zasady, z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będą obowiązywać z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. Zgodnie z zapisami ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy.

A jak jest z dostępem pracy? Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, Personnel Service tłumaczy, że osoby, które po 24 lutego br. przekroczyły granicę w Polską, mają zalegalizowany pobyt przez 18 miesięcy.

- Kluczowe jest zdobycie przez te osoby numeru PESEL, który ma być nadawany w trybie przyspieszonym i uproszczonym. Ten numer będzie też podstawą do aktywności na rynku pracy i jedynym obowiązkiem po stronie osoby z Ukrainy. Po zatrudnieniu to pracodawca ma obowiązek, aby w ciągu 14 dni zgłosić fakt zatrudnienia osoby z Ukrainy, która po 24 lutego br. przekroczyła granicę Polski - wyjaśnia.

W branży handlowej Ukraińcy mogą znaleźć pracę m.in. jako kasjer, sprzedawca, pracownik wsparcia sprzedaży, pracownik magazynu, kierowca czy operator wózka widłowego. Oto kilka przykładów sieci handlowych, w których Ukraińcy mogą znaleźć pracę. Sieci przygotowały się w sposób szczególny do rekrutacji. Wiele informacji o rekrutacji podają w języku ukraińskim, zatrudniają też tłumaczy czy osoby do pracy w działach HR ze znajomością tego języka. Sklepy zapewniają też różnorodne wsparcie dla nowo zatrudnionych osób z Ukrainy.

Aldi oferuje wsparcie legislacyjne

- Przygotowaliśmy uproszczoną ścieżkę zatrudnienia nie tylko dla rodzin swoich ukraińskich pracowników, ale właśnie także dla wszystkich obywateli Ukrainy ubiegających się o pracę i chcących uzyskać zatrudnienie w naszej sieci. Gwarantujemy wsparcie legislacyjne w zakresie formalności związanych z legalizacją pobytu w Polsce, czy uzyskania pozwolenia na pracę. Sieć pracuje również nad zapewnieniem pomocy psychologicznej dla wszystkich swoich pracowników, niezależnie od narodowości - - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich Aldi Polska.

- Dodatkowo w każdym z przygotowanych i wdrażanych przez dyskontera programów ukraińscy pracownicy naszej sieci w Polsce będą mieli zmienione umowy czasowe na czas nieokreślony, a osoby przyjmujące uchodźców otrzymają specjalnie, wielokrotne doładowania kart przedpłaconych o wartości od 1000 zł na zakupy w sklepach Aldi. Oferujemy również darmowy półroczny pakiet medyczny dla rodzin pracowników z Ukrainy, którzy podjęli decyzje o powrocie do kraju - tłumaczy.

- Warto jednak podkreślić, że ze względu na specyfikę oferowanych przez sieć stanowisk niezbędna jest podstawowa znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Wszystkie szczegóły dotyczące dostępnych miejsc pracy znajdują się na stronie www.praca.aldi.pl - podsumowuje Anna Goleniowska.

Biedronka upraszcza zatrudnianie Ukraińców

W obliczu rosyjskiej agresji wymierzonej w Ukrainę, zarząd sieci Biedronka podjął decyzję o udzieleniu bezzwrotnego wsparcia dla pracowników z Ukrainy. Bezzwrotne zapomogi losowe będą wypłacane w ramach programu „Możesz liczyć na Biedronkę”, po złożeniu przez pracownika wniosku przez stronę dlanaswjm.pl w szybkiej i uproszczonej procedurze. Biedronka pracuje też nad specjalną uproszczoną ścieżką zatrudniania dla członków rodzin pracowników oraz dodatkowym wsparciem dla ukraińskich kolegów i koleżanek. Oferty pracy można znaleźć na stronie https://pracawbiedronce.pl/oferty-pracy/

Kaufland publikuje oferty pracy w języku ukraińskim

- Jesteśmy otwarci na zatrudnienie pracowników różnych narodowości, jednocześnie oferując pomoc uchodźcom w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności oraz pozwoleń. W tym celu zatrudniliśmy specjalistę HR, który biegle posługuje się językiem ukraińskim - mówi Małgorzata Ławnik, dyrektor Pionu Personalnego Kaufland Polska.

- Publikujemy także oferty pracy w języku ukraińskim, a w sklepach, w których mamy wakaty, eksponujemy także plakaty informacyjne w tym języku. Uchodźcom zainteresowanym podjęciem pracy w sieci Kaufland oferujemy kurs języka polskiego. Ponadto z myślą o naszych pracownikach uruchomiliśmy bezpłatną infolinię z pomocą psychologa, która jest obsługiwana zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Ukraińscy pracownicy, którzy zdecydują się tymczasowo wrócić do kraju ojczystego, mają zagwarantowaną możliwość powrotu do pracy - tłumaczy.

- Każdy pracownik sieci Kaufland jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – początkowo na okres siedmiu miesięcy, a następnie na czas nieokreślony. Zatrudnionym poza konkurencyjnym wynagrodzeniem ofertujemy również szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych, m.in. prywatną opiekę medyczną, karty przedpłacone z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach, a także dostęp do platformy Kafeteria MyBenefit umożliwiającej wybór świadczeń według indywidualnych preferencji pracownika - dodaje.

Oferty pracy są dostępne na stronie https://kariera.kaufland.pl/

Netto z pakietem pomocowych narzędzi

- Zapraszamy obywateli Ukrainy do pracy w strukturach Netto. W tej chwili przygotowujemy pakiet narzędzi, które będą w tym procesie pomocne, m.in. od strony prawnej czy językowej. Warunki zatrudnienia, podobnie jak oferowane benefity pozapłacowe, będą takie same jak te, które oferujemy Polakom i dotychczas zatrudnionym Ukraińcom. Wszystkie aktualne ogłoszenia o pracę, wkrótce również w języku ukraińskim, są dostępne na stronie: www.kariera.netto.pl - informuje Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.

Lidl zapewnia Ukraińcom naukę języka polskiego

- W ramach rekrutacji jest przestrzeń dla kandydatów z innych krajów. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje. Dysponujemy doświadczeniem zarówno w rekrutacji, ale przede wszystkim integracji pracowników różnych narodowości w ramach firmy. Aby jeszcze lepiej dotrzeć z propozycją pracy do obywateli Ukrainy, wybrane ogłoszenia rekrutacyjne do pracy publikujemy w języku polskim oraz ukraińskim. W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy wykorzystujemy także social media - informuje sieć.

- Dla obywateli Ukrainy szczególnie istotna będzie możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Sieć uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Deklarujemy także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy są zainteresowani pracą u nas oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń - podaje Lidl.

Ogłoszenia w języku ukraińskim dotyczą przede wszystkim stanowisk – Pracownik Sklepu oraz Pracownik Magazynu, ale również stanowisk specjalistycznych w centrali firmy. Pracownicy sklepów zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

W przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto. Oferty pracy można znaleźć na stronie: https://kariera.lidl.pl/

Żabka oferuje pracę w sklepach i magazynach

Żabka uruchomiła platformę, której celem jest pomoc w znalezieniu pracy uciekającym ze swoich domów przed wojną obywatelom Ukrainy. Dedykowana im platforma praca.zabka.pl, zawiera oferty pracy w firmie oraz we współpracujących z Żabką spółkach. Poprzez tę stronę pracę oferują także franczyzobiorcy sieci prowadzący ponad 8000 sklepów w całej Polsce. Warto pokreślić, że dla ułatwienia, portal funkcjonuje zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Wyszukiwarka pozwala znajdować oferty po wpisaniu miejsca zamieszkania lub na podstawie wybranego stanowiska, na które kandydat chce aplikować. Ideą serwisu jest łączenie pracodawców z pracownikami, dlatego docelowo osoby zainteresowane podjęciem pracy będą mogły na niej zamieszczać swoje CV. Mechanizm pozwoli zaoszczędzić czas oraz dotrzeć bezpośrednio z ofertą do potencjalnego kandydata.

Uchodźcy z Ukrainy mogą podjąć pracę zarówno w centrach logistycznych sieci Żabka, do których poszukiwani są m.in. kierowcy, operatorzy wózków widłowych czy pracownicy kompletacji, oraz w siedzibie organizacji. Na platformie sukcesywnie pojawiają się oferty pracy w sklepach Żabka, zamieszczane przez współpracujących z siecią franczyzobiorców.

Docelowo osoby, które nie znajdą odpowiedniego dla siebie stanowiska, będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający standardowe informacje dotyczące doświadczenia czy umiejętności. Wówczas pracownicy call centre przeprowadzą rozmowę z kandydatami i postarają się dopasować odpowiednią do ich kwalifikacji oraz miejsca pobytu ofertę. Osoby poszukujące pracy mogą również skorzystać z infolinii obsługiwanej w języku ukraińskim. W najbliższym czasie organizacja będzie również poszukiwała pracowników do należących do niej spółek Maczfit (pracownicy produkcyjni, transport) oraz Lite e-Commerce (kompletacja, transport).

Sieć Żabka, będąc świadomą tego, że ludzie ci właściwie zaczynają swoje życie na nowo, będzie starała się – poza ofertą pracy – zapewnić im także pomoc w pokonaniu bariery językowej, znalezieniu opieki nad dziećmi czy wreszcie mieszkania na terytorium Polski.

Jak szukać pracy w Żabka Polska: Link do portalu z ofertami pracy: https://praca.zabka.pl/ (portal w j. polskim i j. ukraińskim). Infolinia: +48 532-771-022. Poprzez zakładkę: Znajdź pracę. Wyszukiwarka pozwala znajdować oferty po wpisaniu miejsca zamieszkania lub na podstawie wybranego stanowiska, na które kandydat chce aplikować.

Infolinia dla Ukraińców poszukujących pracy

16 marca Wojewódzki Urząd Pracy uruchomił punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy poszukujących pracy, który będzie znajdować się przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie. Ponadto, WUP stworzył infolinię funkcjonującą pod nr 22 578 45 80. Porady będą udzielane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Infolinia i punkt informacyjny będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Porady udzielane osobom dzwoniącym na infolinię mają obejmować między innymi kwestię usług urzędów w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla osób poszukujących pracy w Polsce.

Pracujący w punktach informacyjnych doradcy zawodowi będą w stanie pomóc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Oprócz tego wskażą również, jak szukać pracy, przekwalifikować się lub podnieść kwalifikacje zawodowe. Będą też w stanie powiadomić osoby zainteresowane o możliwości założenia własnej firmy.