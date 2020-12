Poseł PiS: Potrzebne jak najszybsze głosowanie nad ustawą ws. niedzieli handlowej 6 grudnia

Zapis o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W poniedziałek senackie komisje nie wniosły poprawek do tej nowelizacji. Senat ma wznowić obrad w środę, o godz. 11.

W radiowej Jedynce gdzie gościem był Pęk zwrócono uwagę, że w życie jeszcze nie weszły przepisy noweli, a do niedzieli, 6 grudnia zostały już tylko cztery dni. Wicemarszałek Senatu odparł, że jeżeli Senat przyjmie tę nowelizacje bez poprawek, to nie będzie musiała on wracać do Sejmu, a to skróci ścieżkę legislacyjną.

"Będę dzisiaj zwracał się na porannym Konwencie Seniorów do marszałka Grodzkiego, aby tę ustawę przegłosować jak najszybciej, może najlepiej jeszcze dzisiaj i wtedy prezydent będzie miał chwilę do namysłu. A po drugie sklepy, galerie handlowe, przedsiębiorcy będą mieli jeszcze te kilkadziesiąt godzin więcej na przygotowanie się do otwarcia sklepów" - powiedział Pęk.

Dopytywany, czy jest szansa, że ustawa zostanie przegłosowana przez Senat jeszcze w środę, odparł: "będę taki wniosek składał". "Natomiast w zaproponowanym przez Prezydium, przez marszałka porządku obrad ta ustawa jest gdzieś na szarym końcu. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby porządek zmienić, będziemy jako klub PiS o to prosić i wnioskować" - zapowiedział Pęk.

W uzasadnieniu do noweli ws. zniesienia zakazu handlu 6 grudnia napisano, że "okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna". "Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej" - czytamy.

Branża handlowa, m.in. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) i Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług postulowała w listopadzie br. przywrócenie handlowych niedziel w grudniu. Tłumaczono, że pomogłyby to w rozłożeniu ruchu klientów na siedem dni, w tym szczególnym okresie przedświątecznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ograniczeniu handlu w niedziele, w 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał też w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, tj. 13 i 20 grudnia.