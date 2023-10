Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, posłanka Lewicy, złożyła w drugiej połowie września interwencję poselską, w której stawia zarzuty sieci Żabka. Powołując się m.in. na publikacje prasowe podkreśliła, że model biznesowy, przyjęty przez sieć Żabka doprowadził wielu jej franczyzobiorców do bankructwa – czytamy na portalu dziennikbaltycki.pl.

Agnieszka Dziemianowicz – Bąk złożyła interwencje poselską w sprawie współpracy sieci Żabka z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdynii; fot. shutterstock/Soft Light

- Mając na uwadze powyższe doniesienia, jakakolwiek współpraca jednostek samorządu terytorialnego z Żabką powinna być podejmowana z daleko idącą ostrożnością - twierdzi Agnieszka Dziemianowicz - Bąk.

Przyczyną złożonej interwencji poselskiej było spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni pod hasłem „Franczyza Żabki pomysłem na biznes”, które odbyło się 12 września 2023 r.

Jak zaznaczyła posłanka Lewicy, „model biznesowy Żabki opiera się na przerzucaniu kosztów i odpowiedzialności na franczyzobiorców sklepów, przy pozostawieniu decyzyjności w sprawach zaopatrzenia, marży, aż po karanie i rozwiązywanie umów ze sklepami - w rękach centrali”. Ponadto jej zdaniem „sieć w ogóle nie odpowiada za standardy pracy czy relacje w sklepach, a interesuje ją tylko zysk”.

Odpowiedź Żabki: „Takie insynuacje są dla nas krzywdzące”

Przedstawiciele sieci Żabka odnieśli się w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim do zarzutów posłanki Dziemianowicz-Bąk i poinformowali, że informacja posłanki, jakoby franczyzobiorcy byli doprowadzani do bankructwa nie są poparte żadnymi faktami. Co więcej nie mieli możliwości, aby odnieść się do większości wspomnianych publikacji prasowych.

Biuro prasowe sieci przekazało również, że większość franczyzobiorców finalizuje współpracę z Żabką bez zadłużenia, co więcej, franczyzobiorcy są objęci zbiorowym ubezpieczeniem, które minimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów finansowych.

- Z danych, przedstawianych przez Żabkę, wynika, że w okresie od stycznia do maja tego roku ponad 77 procent franczyzobiorców osiągnęło miesięczny przychód na poziomie co najmniej 24 tys. zł. Dodatkowo wskaźnik rotacji osób prowadzących sklepy wynosi około 1 procenta miesięcznie. Jak utrzymują przedstawiciele Żabki, taki stan rzeczy nie odbiega od danych sieci franczyzowych, działających na innych rynkach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Norwegii – czytamy na portalu dziennikbaltycki.pl.

Jak dodała Żabka, upublicznione przez Agnieszkę Dziemianowicz – Bąk informacje zawierają „wyrwane z kontekstu i krzywdzące wobec sieci insynuacje. Wśród naszych partnerów naturalnie pojawiają się jednostki samorządu terytorialnego, czy uczelnie wyższe, które wiedzą, że jesteśmy rzetelnym partnerem biznesowym – przekazała Żabka.

"Pomagamy osobom szukającym zatrudnienia nie tylko znaleźć etat"

Swoje zdanie na temat podjętej współpracy PUP w Gdyni z siecią Żabka wyraziła również Jolanta Klauze, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, która przypomniała, że „franczyza jest jedną z form prowadzenia własnej działalności, dość popularną zarówno w Polsce, jak i za granicą”.

- Pomagamy osobom szukającym zatrudnienia nie tylko znaleźć etat. To jedna z alternatyw - informuje Jolanta Klauze. Jak dodała, wspomniane przes posłankę Lewicy spotkanie miało na celu pomóc osobom rozważającym założenie działalności gospodarczej (szczególnie zawarcie umowy franczyzowej) w zapoznaniu się ze specyfiką takiej formy pracy.

Jak dodała dyrektor PUP w Gdyni, spotkanie było również formą konfrontacji swoich ewentualnych obaw dotyczących modelu biznesowego Żabki z informacjami przekazanymi przez przedstawiciela sieci. Ponadto podczas wydarzenia miały być przedstawione oferty pracy w sieci Żabka, zarówno w formie franczyzy, jak i umów o pracę.

