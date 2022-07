Poszukiwani pracownicy z branży handlowej

Autor: PAP

Data: 14-07-2022, 11:04

Obecnie poszukiwani są pracodawcy z obszaru handlu detalicznego, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, dyskontów oraz galerii handlowych.

Praca: aktywność pracodawców nieco spadła

W pierwszym półroczu 2022 r. pracodawcy zamieścili 597 tys. ofert pracy w serwisie Pracuj .pl, czyli o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podała Grupa Pracuj w komunikacie. Jak podano, rekordowy okazał się okres między styczniem a marcem, gdy ukazało się 312 tys. ogłoszeń. W drugim kwartale aktywność pracodawców nieco spadła - zamieszczono 285 tys. ogłoszeń.



"Na spadek ten niewątpliwie mogły mieć wpływ zjawiska makrogospodarcze, takie jak m.in. negatywne odbijanie się inflacji i rosnących płac na możliwościach rekrutacyjnych części firm czy też wpływ wojny w Ukrainie na klimat inwestycyjny w Polsce. Należy jednak podkreślić, że mieliśmy wciąż do czynienia z czasem wyjątkowo intensywnej rekrutacji na tle minionych lat" - napisano.



Grupa ocenia, że w obliczu różnorodnych wyzwań, takich jak m.in. wybuch wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja, spirala płacowo-cenowa czy niełatwy powrót części firm do biur, skala rekrutacji w pierwszym półroczu 2022 roku pozwala oceniać sytuację rynkową dość optymistycznie.

Wzrost zainteresowania pracodawców pracownikami fizycznymi

Z raportu Pracuj .pl "Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2022" wynika, że na pierwszym miejscu w zestawieniu najbardziej popularnych specjalizacji, po raz pierwszy w historii badania, znaleźli się specjaliści ds. IT - kierowano do nich blisko co czwartą ofertę w Pracuj .pl (24 proc.). Na drugim miejscu zestawienia, z nieznacznie niższą liczbą ogłoszeń od IT, znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży – dotychczasowy lider zestawienia. Do nich również kierowanych było 24 proc. ofert na portalu.



Na trzecim miejscu znaleźli się pracownicy obsługi klienta, do których kierowano 13 proc. ogłoszeń w serwisie, a tuż za nimi uplasowali się pracownicy fizyczni, którzy również mogli wybierać spośród 13 proc. ogłoszeń.



"W pierwszym półroczu 2022 roku dostrzegalny był nadal widoczny od dłuższego czasu wzrost zainteresowania pracodawców pracownikami fizycznymi. W minionych 6 miesiącach stanowili oni czwartą najbardziej popularną specjalizację w serwisie Pracuj .pl. Na zapotrzebowanie pracodawców na tę grupę kandydatów niewątpliwie wpływa zniknięcie z polskiego rynku pracy mężczyzn pochodzących z Ukrainy" - napisano.

Pracownicy z branży handlowej

W komunikacie podano, że w pierwszym półroczu 2022 roku pracowników poszukiwały najczęściej przedsiębiorstwa specjalizujące się w finansach i bankowości, odpowiedzialne za 11 proc. ofert pracy w Pracuj .pl, a na drugim miejscu znalazła się branża IT, z której pochodziło co dziesiąte ogłoszenie.

Na trzecim miejscu podium uplasowali się pracodawcy z obszaru handlu detalicznego/B2C, czyli m.in. operatorzy sieci sklepów spożywczych, dyskontów, galerii handlowych (9 proc. ogłoszeń).

Z raportu wynika, że praca zdalna i hybrydowa utrzymują swoją rolę jako ważne i często występujące modele wykonywania obowiązków.



"Łącznie aż 27 proc. ogłoszeń widniejących na portalu Pracuj .pl pod koniec pierwszego półrocza 2022 roku dotyczyło pracy zdalnej lub hybrydowej. Wykonywanie zadań w pełni poza siedzibą firmy umożliwiało 16 proc. ofert. W stosunku do sytuacji z końca 2021 roku widoczny jest niewielki spadek liczby ofert w pełni zdalnych, ale najwyższy w historii udział ofert umożliwiających przynajmniej częściową pracę spoza biura" - napisano.