Kupujesz spontanicznie pod wpływem impulsu czy przygotowujesz precyzyjną listę zakupów? Podążasz za najnowszymi trendami czy jesteś odporny na modowe pokusy? Euromonitor International przeanalizował temat i przygotował raport opisujący najczęściej spotykane kategorie konsumentów.

Współczesny konsument jest wręcz bombardowany informacjami o promocjach, komunikatami reklamowymi i powiadomieniami o ofertach handlowych. By formy i treści tych przekazów były skuteczne, muszą odpowiadać aktualnym potrzebom i oczekiwaniom klientów, a także wyróżnić się na tle przekazów proponowanych przez konkurencję.

W planowaniu dedykowanych strategii marketingowych i skutecznych kampanii promocyjnych pomocny może być przygotowany przez Euromonitor International raport opisujący 8 wyróżniających się typów konsumentów. Wyróżniono takie typy jak:

Poszukiwacz – minimalista

Ten typ konsumenta preferuje prosty, skromny styl życia. Raczej nie śledzi zakupowych trendów i mód i nie podejmuje decyzji pod wpływem treści znalezionych w mediach społecznościowych. Fan prostoty lubi natomiast ułatwić sobie życie wykorzystując nowe technologie. Sprawdza też jaki jest skład wybieranych przez niego produktów, czy są trwałe i czy mają pozytywny wpływ na środowisko. To oznacza, że jest bardziej skłonny do naprawy uszkodzonych artykułów lub zakupu używanych rzeczy zamiast nowych. Poszukiwacz – minimalista robi zakupy w sposób świadomy i przemyślany i rzadko podejmuje decyzje pod wpływem impulsu. Takie zachowanie byłoby niezgodne z jego filozofią życiową, którą można zamknąć w trzech słowach „mniej znaczy więcej”. To typ, dla którego istotne są szybkie i wygodne zakupy, które pozwalają zachować życiową równowagę.

Stawianie na wysoką jakość i trwałość usług oraz produktów przejawia się także w życiu osobistym poszukiwacza, który ceni wartości rodzinne, lubi spędzać czas z przyjaciółmi i pielęgnuje swoje zainteresowania.

Konserwatywny domownik

Ten typ konsumenta najlepiej czuje się we własnym domu, nie interesuje się najnowszymi trendami i niespecjalnie dba o swój wizerunek. Dba o swoje sprawy osobiste i budowanie bliskich relacji z członkami rodziny i znajomymi. Jest oszczędny i ostrożnie zarządza swoim domowym budżetem. To oznacza, że ma swoje sprawdzone zakupowe przyzwyczajenia i rzadko z nich rezygnuje. Konserwatywny domownik raczej nie zwraca uwagi na modne produkty czy te znajdujące się w segmencie premium. Mimo tej zachowawczej postawy lubi zakupy i przeglądanie asortymentu. Dlatego czasem ulega pokusie i decyduje się na udział w wyprzedażach czy okazjonalny zakup ekskluzywnego produktu. Ten typ konsumenta raczej nie ma ulubionych marek czy artykułów, a najistotniejszym kryterium decydującym o ostatecznym wyborze jest atrakcyjna cena.

Zrównoważony Optymista

To pozytywny typ, który docenia swoje życie „tu i teraz”, ale jednocześnie skupia się na planowaniu swojej przyszłości. Jest ciekawy świata i lubi poznawać inne kultury. Równie dobrze czuje się we własnym towarzystwie jak i w otoczeniu rodziny i przyjaciół. W planowaniu i realizowaniu zakupów jest rozsądny i wydaje swoje fundusze ostrożnie, dlatego priorytetem przy podejmowaniu ostatecznej decyzji będzie dla niego niska cena. Choć na ogół jest oszczędny, dba o swoje szczęście i czasem lubi sprawiać sobie drobne przyjemności. Wtedy przychylnym okiem patrzy na markowe produkty premium. Generalnie zakupy nie są jego ulubioną formą spędzania wolnego czasu. Zazwyczaj stawia na prostotę i wygodę, co pozwala mu szybko załatwić sprawunki, a zaoszczędzone w ten sposób minuty i godziny przeznaczyć na inne aktywności.

Ostrożny Planista

„Wiem czego chcę od życia” - tą maksymą kieruje się kolejny typ konsumenta. Dla ostrożnego planisty najważniejsze jest zapewnienie sobie finansowego bezpieczeństwa. Dlatego rozważnie zarządza swoimi funduszami i poważnie zastanawia się, czy warto je uszczuplić. Zanim wybierze się na zakupy, podejmuje decyzje, czego potrzebuje, przygotowuje precyzyjną listę i rzadko zmienia plany. Dba o stosunek jakości do ceny produktu i czyta etykiety i bierze pod uwagę rekomendacje i opinie innych klientów. Ostrożny planista nie ulega łatwo modom i trendom i nie czuje potrzeby posiadania produktów, które aktualnie są na topie. Marka jest dla tego konsumenta istotna, jeśli cena produktu jest do zaakceptowania. Oszczędność jest jednak wartością nadrzędną, więc jeśli konkurencyjna firma oferuje podobny, ale tańszy produkt, to jego propozycja wyląduje w koszyku Ostrożnego Planisty.

Impulsywny Nabywca

Często zagląda do mediów społecznościowych, zna najnowsze kampanie znanych marek i wie co aktualnie jest modne. „Lubi polować na okazje”. Chętnie przechadza się po sklepach i buszuje po Internecie w poszukiwaniu ciekawych ofert, nawet jeśli nie planuje zakupów. Impulsem do podjęcia decyzji są jakość i wartość określonego produktu. Nie waha się zbyt długo, jeśli uzna, że trafił na wyjątkowo korzystną okazję. Impulsywny nabywca lubi wygodę i chętnie sięga po modne nowości. Zakupi produkt znanej marki lub ten z segmentu luksusowych pod warunkiem, że taki wydatek mieści się w jego budżecie i jest zgodny z wartościami, które reprezentuje.

Płynnie łączy różne kanały zakupowe czyli klasyczny wypad do sklepu i zakupy w Internecie lub na jednej z wirtualnych platform. Kupując w sieci impulsywny nabywca ostrożnie udostępnia dane osobowe, ale jest gotowy pójść na ustępstwo, jeśli dany produkt lub usługa zaspokaja ich pragnienie lub potrzebę.

Choć ten typ konsumenta lub wybrać się na zakupy, znacznie bardziej ceni to czego doświadcza od tego co może kupić.

Zaangażowany Aktywista

„Wierzę, że mam moc, wprowadzania zmian” – to motto, które najlepiej charakteryzuje kolejny typ konsumenta. To gorący zwolennik sprawiedliwości społecznej, ochrony środowiska naturalnego i politycznej uczciwości. Angażuje się w projekty społeczne i charytatywne wspierające lokalną społeczność i głośno mówi i najważniejszych problemach globalnych. Robiąc zakupy wybiera produkty tych marek, które podzielają jego wartości. Chętnie sięgają po artykuły ekologiczne i zwracają uwagę na stosunek jakości do ceny. Aktywista może być lojalny w stosunku do ulubionych marek, ale zrezygnuje z ich posiadania, jeśli producenci będą postępować nieetycznie i niezgodnie z jego przekonaniami. Ma sprawdzone ścieżki zakupowe i rzadko kiedy decyduje się na odstępstwo od tych wypróbowanych metod.

Nieustraszony wojownik

To typ konsumenta, który robiąc zakupy musi sprostać obowiązującym aktualnie trendom. Opinia otoczenia jest dla niego bardzo ważna, dlatego bez wahania wydaje pieniądze na produkty, które są wyznacznikiem statusu materialnego i podkreślają jego modny wizerunek. "Chcę mieć i być najlepszy" – tym mottem się kieruje w trakcie robienia zakupów. Nieustraszony wojownik wiele czasu spędza w sieci, jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych i często inspiruje się wyborami celebrytów. Lubi testować nowe produkty, ale zanim zdecyduje się na zakup zrobi dokładny rekonesans, zgromadzi informacje na temat danego artykułu i porówna ceny. Chętnie sięga także po marki premium, nawet jeśli to oznacza większy wydatek niż planował. Choć ma skłonność do beztroskiego wydawania pieniędzy, chętnie uczestniczy także w rozmaitych programach lojalnościowych, jeśli tylko może liczyć na konkretne korzyści.

Bezpieczny Tradycjonalista

Ten typ konsumenta to dla twórców sprzedażowych strategii i kampanii promocyjnych największe wyzwanie. Nie lubi zakupów, ale wygodny proces nabywania niezbędnych produktów może sprawić, że zostanie stałym nabywcą. Znacznie częściej wybiera zakupy stacjonarne od buszowania po sieci. Jeśli poczuje się pewnie i komfortowo korzystając z technologii, będzie częściej decydować się na to rozwiązanie. Tradycjonalista jest zadowolony ze swojego życia i nie ma potrzeby podążania za najnowszymi trendami. Nie przywiązuje też wagi do swojego wizerunku. Trudno wpłynąć na jego wybory, ponieważ rzadko decyduje się na spontaniczne zakupy i nie jest otwarty na rynkowe nowinki. Ten rodzaj konsumenta ma swoje zasady i stara się ich przestrzegać w trakcie robienia zakupów: jest oszczędny i szuka produktów o najniższych cenach. Czasem może zdecydować się na promocje lub wybrać na wyprzedaż, ale tylko wtedy, jeśli uzna cenę za atrakcyjną.

