„Powiedzmy dość Leroy Merlin”. Aktywiści będą protestować pod kancelarią premiera

Autor: AK

Data: 03-06-2022, 15:25

4 czerwca (sobota) o godzinie 15.00 odbędzie się specjalne wydarzenie w Warszawie - pochód pod nazwą "powiedzmy dość Leroy Merlin". „Spotykamy się na rodzinie de Gaulle'a pod Pomnikiem Pamięci "Partyzantów". Stamtąd przejdziemy do kancelarii Premiera. Przydadzą się wszystkie rekwizyty anty-Leroy, anty-Auchan, oraz szaliki, wuwuzele, inne gadżety związane z polską piłką” – zapowiada Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin

4 czerwca aktywności zamierzają protestować przecciwko Leroy Merlin w centrum Warszawy/fot. www.facebook.com/leroy.nachuj

Marsz przeciwko Leroy Merlin 4 czerwca

Chociaż wuwuzele nie kojarzą się z zakupami w sklepach DIY, to jednak rekwizyt nie jest przypadkowy. Jak przypominają aktywiści, Leroy Merlin nadal jest sponsorem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Co więcej, sieć, od kiedy „zasłynęła” wspieraniem rosyjskiego reżimu, zintensyfikowała w Polsce swoje działania reklamowe.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dlaczego taka nazwa naszego przemarszu? Może dlatego, że Leroy Merlin nadal handluje z Rosją i Białorusią. Do dziś możecie kupić rosyjskie i białoruskie produkty, mimo że na początku marca ogłosili, że wycofują je ze sklepów – wyjaśniają aktywiści z OBLM.

Leroy Merlin finansuje polską reprezentację i PZPN

Jak zapowiadają, mają jeszcze kilka innych haseł:

Leroy kłamie. Dlatego, że złapany na gorącym uczynku, Leroy zaczął fałszować kraj pochodzenia na swojej stronie w internecie.

PZPN skończ z Leroy. Dlatego, że polscy kibice muszą z zażenowaniem patrzeć, że kolaborujący z Rosją sklep Leroy Merlin nadal jest sponsorem polskiej reprezentacji. To naprawdę nie wypada. Na szczęście kontrakt z Leroy kończy się w tym roku. Będziemy namawiać PZPN żeby go nie przedłużał.

Dość reklam Leroy. Wszystkie polskie media, które publikują, emitują reklamy Leroy Merlin i Auchan, pośrednio pomagają przełamać bojkot tych firm. Firmy reklamowe, które pracują przy produkcji tych spotów także przykładają do tego rękę. Nie można deklarować wsparcia dla Ukrainy, a jednocześnie przyjmować coraz większej ilości zleceń od zachodnich firm, które pozostają w Rosji.

Aktywiści zapowiadają także, że chcą na działania sieci zwrócić uwagę rządu, dlatego marsz zakończą pod siedzibą premiera.

Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin pod siedzibą premiera

"Nasze przejście przez miasto zakończymy pod Kancelarią Premiera. To dobra okazja, żeby zaapelować do rządu, by w nawale ważnych spraw (bez ironii) przypomniał sobie o propozycji nałożenia dodatkowych obciążeń finansowych na firmy kolaborujące z Rosją" - wzywają na swoim profilu internetowym w portalu Facebook.