Powierzchnia handlowa rośnie. Zyskują obiekty convenience

Autor: PAP

Data: 11-08-2022, 11:15

13,1 mln wynosi całkowita powierzchnia handlowa w Polsce; w pierwszej połowie 2022 r. rynek powiększył się o 121,1 tys. mkw., z czego 91 proc. to parki handlowe różnego typu - wynika z najnowszego raportu CBRE. Nadal na popularności zyskują obiekty typu "convenience".

Powierzchnia handlowa w Polsce się zwiększa. Zyskują obiekty convenience; fot. shutterstock

Powierzchnia handlowa w Polsce

Z najnowszego raportu CBRE wynika, że całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynoszą 13,1 mln mkw. powierzchni.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"W pierwszej połowie 2022 r. rynek powiększył się o 121,1 tys. mkw., z czego większość, bo 91 proc. to parki handlowe różnego typu, które cieszą się dużą popularnością wśród deweloperów i inwestorów" - poinformowało CBRE.

Parki handlowe typu "convenience"

Jak dodano, parki handlowe typu "convenience" odpowiadały za 12 proc. całej zbudowanej w pierwszej połowie roku powierzchni, 47 proc. należało do "typowych" parków handlowych o powierzchni od 5 do 10 tys. mkw., 32 proc. to obiekty typu "big box", a 9 proc. to centra handlowe.

Z danych CBRE wynika, że w budowie pozostaje 360 tys. mkw. Większość, bo 54 proc., czyli prawie 195 tys. mkw. powstanie w małych miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. W średnich miastach powstaje 10 proc. tworzonej powierzchni handlowej, w dużych miastach 8 proc., a w aglomeracjach 28 proc.

Sprzedaż detaliczna

Jak zauważa szefowa sektora handlowego w CBRE Magdalena Frątczak, sprzedaż detaliczna w pierwszej połowie br. wzrosła o 9,1 proc. w porównaniu rok do roku. "Najlepsze wyniki odnotowano w kwietniu i maju, ale patrząc na dynamikę miesięcznych zmian, widać, że sprzedaż hamuje. To efekt ochłodzenia gospodarki oraz inflacji, które musiały w końcu przełożyć się na zakupy Polaków" - powiedziała cytowana w informacji prasowej Frątczak.

Perspektywy dla sektora handlowego

Jej zdaniem, perspektywy dla sektora handlowego są nadal optymistyczne, co widać w działaniach na rynku. "Nowe obiekty są budowane, z czego niemal 195 tys. powierzchni powstanie w małych miastach. Na rynku powierzchni handlowych pojawiają się kolejne formaty gastronomiczne w tym food halle, które przyciągają mieszkańców i kreują nowe przestrzenie miejskie" - wskazała.

Z danych CBRE wynika, że intensywny rozwój centrów typu "convenience" idzie w parze z ekspansją kategorii najemców charakterystycznych dla takich miejsc. Chodzi m.in. o dyskonty wielobranżowe, ale również sieci spożywcze, drogerie czy sklepy z elektroniką i odzieżą sportową.

"Nieustannie zmieniają się również centra handlowe, które walczą o utrzymanie atrakcyjności w oczach klientów, testując nowe formaty sprzedaży. Do galerii wprowadzane są nowe marki sklepów lub relokowane są już obecne" - zauważa CBRE.

Jakie czynsze?

Według CBRE, czynsze umowne w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą 100-130 euro miesięcznie za mkw. w Warszawie i 40-60 euro miesięcznie za mkw. w innych największych miastach w Polsce. Czynsze bazowe dla parków handlowych wynoszą średnio 7-12 euro miesięcznie za mkw.

CBRE Group, Inc. świadczy usługi m.in. w zakresie nieruchomości komercyjnych. Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników (nie wliczając podmiotów stowarzyszonych i partnerskich) i obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na całym świecie.