Zakaz handlu w niedziele był flagowym pomysłem PiS, który w kampanii wyborczej krytykowała opozycja. Który z pomysłów ma szansę na realizację w nowej rzeczywistości. I co o tym myśli sama branża handlowa?

Nowa koalicja ma podobne zdanie w wielu sprawach, choć niekoniecznie w przypadku zakazu handlu w niedziele.

Który wariant zaprezentowany podczas kampanii ma szansę na wdrożenie w życie?

Handel w niedziele - co zrobi opozycja?

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica – to najprawdopodobniej koalicja tworząca przyszłą większość w polskim Sejmie. Nowa koalicja ma podobne zdanie w wielu sprawach, choć niekoniecznie w przypadku zakazu handlu w niedziele. Tu widać pewne rozbieżności. Który wariant zaprezentowany podczas kampanii ma szansę na wdrożenie w życie?

Koniec zakazu handlu w niedziele czy dwie handlowe niedziele w miesiącu?

Trzecia Droga w kampanii wyborczej chciała przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu.

- Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedzielę. Wprowadzimy dwie niedziele handlowe w miesiącu. To nasza gwarancja. Nie może być tak, że dziś 4 tys. małych sklepów jest zamknięte przez ten zakaz - zapowiedział Szymon Hołownia i podkreślił, że firmy handlowe muszą szanować prawa pracowników, dlatego też praca w ostatni dzień tygodnia powinna być m.in. dodatkowo płatna. Oddane mają być też dodatkowe dni wolne za pracę w niedzielę.

Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chciała całkowitego zniesienia zakazu, ale też postulowała o to, aby każdy pracownik miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w dni wolne.

W programie Lewicy czytamy: "Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę" - co może sugerować, że Lewica zamierza utrzymać obecny zakaz.

Komu zależy na handlu w niedziele?

O powyborcze sugestie dotyczące handlu w niedziele zapytaliśmy reprezentantów sektora. Pierwsze komentarze są raczej powściągliwe.

Zdaniem Renaty Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, ważne jest przede wszystkim to, by prawo było równe dla wszystkich i firmy mogły działać na zasadach równej konkurencji.

"Biznes potrzebuje stabilizacji i przewidywalności prawa. Na pewno należy wziąć pod uwagę sytuację gospodarczą, wysokie koszty prowadzenia działalności, zmianę nawyków konsumentów, zmiany dotyczące funkcjonowania naszych przedsiębiorstw, wynikające chociażby z pandemii i wojny w Ukrainie" - komentuje Renata Juszkiewicz.

- Dla zdecydowanej większości firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Handlu obecne przepisy dotyczące handlu w niedziele są satysfakcjonujące - powiedział nam prezes PIH, Maciej Ptaszyński.

Powrót handlowych niedziel

Pracodawcy na łamach serwisu PulsHR.pl pozytywnie oceniają pomysł zniesienia zakazu.

- Z pewnością powrót handlowych niedziel w pewnym zakresie byłby pozytywnym impulsem dla polskiego handlu. Rozsądny kompromis mógłby być również korzystny dla pracowników, bo choć wielu nie chce pracować w weekendy, to dla części z nich to właśnie praca w weekendy jest sposobem na pogodzenie aktywności zawodowej z nauką, czy też na dodatkowe wynagrodzenie w trudnych czasach rosnących kosztów - komentuje dla pulshr.pl, radca prawny Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP, ekspert departamentu prawa i legislacji ZPP.

Business Centre Club popiera zniesienie zakazu handlu w niedziele. Przedsiębiorcy przypominają, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni zaproponował rozwiązanie, które zagwarantowałoby pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy.

- Takie rozwiązanie spowodowałoby, że placówki handlowe mogłyby działać w każdą niedzielę, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora mieliby ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele, w pozostałe niedziele praca byłaby dodatkowo płatna – mówi adwokat Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego.

Zakaz handlu w niedziele w Polsce. Co mówi ustawa?

Zakaz handlu w niedziele był stopniowo wprowadzany już od 2018 r. Najpierw klienci mogli zrobić zakupy w dwie niedziele w każdym miesiącu. Z każdym rokiem niedziel handlowych było jednak coraz mniej. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Celem tego zakazu była poprawa sytuacji małych sklepów i ograniczenie ekspansji międzynarodowych sieci kosztem wykorzystywania pracowników.

Obecnie w ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

