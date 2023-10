W ciągu najbliższych trzech lat niemiecki dyskont chce utworzyć sieć nowych marketów na terenie Europy. By zrealizować ten biznesowy projekt Aldi powołał specjalną spółkę i zmienił strukturę firmy – pisze portal Retail Detail.

Aldi chce wybudować w Europie aż 700 nowych sklepów/Fot. Shutterstock

Biznesowa ekspansja niemieckiej sieci sklepów

Niemiecki dyskont Aldi Nord postanowił przyśpieszyć swoją zagraniczną ekspansję. Kilka dni temu koncern zakończył wdrażanie nowej struktury w swoim europejskim oddziale i rozpoczął realizację biznesowego planu, który zakłada powołanie nowych placówek w ciągu najbliższych trzech lat.

W ostatnich tygodniach doniesienia o niemieckiej firmie wielokrotnie gościły na pierwszych stronach gazet. W połowie września dyskont poinformował, że stworzył oddzielną spółkę, która będzie nadzorowała operacje przeprowadzane w krajach Europejskich, poza granicami Niemiec. Natomiast w ubiegłym tygodniu doszło do zmian w zarządzie koncernu: z prac w kierownictwie operacyjnym zrezygnował Theo Albrecht, ostatni przedstawiciel rodziny, która założyła dyskont - czytamy w Retail Detail.

Zmiana taktyki: 700 nowych sklepów Aldi w ciągu 3 lat

Nowa struktura Aldi ma ułatwić realizację ambitnych zamierzeń dyrektora generalnego Torsten Hufnagel, który do 2026 roku chce zarządzać 6000 europejskich oddziałów. To prawie o 700 marketów więcej, niż koncern posiada obecnie. Nowe sklepy powstaną m.in. w Polsce, Francji i Hiszpanii.

Te plany mogą wydawać się zaskakujące, ponieważ w ostatnim czasie niemiecki gigant raczej ograniczał swoje plany inwestycyjne wycofując się z rynku duńskiego czy ograniczając liczbę sklepów na starym kontynencie do 5300 punktów.







