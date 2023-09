Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) twierdzi, że właściciel największego na świecie sklepu internetowego nie przestrzega zasad konkurencji i utrzymuje pozycję monopolisty na rynku usług e-commerce - donosi portal Press.

Amazon oskarżony o nieprzestrzeganie zasad konkurencji/Fot. archiwum portalu

Dominacja i nieuczciwa konkurencja. Co Komisja zarzuca firmie Amazon?

Amazonowi zarzuca się tłumienie konkurencji oraz zmuszanie mniejszych sprzedawców do korzystania z usług firmy. Pozew jest odpowiedzią na praktyki stosowane przez Amazon.com i innych technologicznych gigantów. Koncerny przez lata dominowały w wyszukiwarkach, mediach społecznościowych i kanałach sprzedaży detalicznej online. Zdaniem Komisji Amazon karał handlowców, którzy oferowali niższe ceny i utrudniał konsumentom znalezienie ich ofert na platformie. Postępowanie jest następstwem czteroletniego śledztwa pozwów federalnych złożonych przeciwko Google i Meta Platforms - czytamy na stronie Press.pl.

Koncern odpiera zarzuty. "Klienci mają większy wybór"

Działania kwestionowane przez Komisję wpłynęły pozytywnie na konkurencyjność w branży i przyczyniły się do powstania wielu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży detalicznej. Klienci mieli większy wybór, dostęp do produktów w niższych cenach, a także szybciej otrzymywali zamówione towary - oświadczył David Zapolsky, główny radca prawny firmy.

Jak ograniczyć zapędy internetowego giganta?

FTC zwróciła się do sądu z wnioskiem o zmuszenie światowego giganta sprzedaży internetowej do odsprzedania części aktywów. To rozwiązanie miałoby się przyczynić do powstrzymanie dominacji firm Big Tech w Internecie.

Amazon powstał w 1994 roku i wart jest obecnie 1 bln dolarów.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl