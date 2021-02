Poznań Plaza ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych

Stacja ładowania w Poznaniu to efekt długofalowej współpracy Klépierre, właściciela galerii Poznań Plaza, z firmą GreenWay, siecią szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Stacje pojawiły się już w kilku centrach handlowych należących do Grupy, m.in. w Sadyba Best Mall w Warszawie, Lublin Plaza, Ruda Śląska Plaza czy Sosnowiec Plaza.

Szybkie stacje największej w Polsce sieci ładowarek GreenWay umożliwiają ładowanie pojazdów elektrycznych zgodnych ze standardami CCS, CHAdeMO (prądem stałym) oraz AC Type 2 (prądem przemiennym). Do stacji mogą być podłączone dwa pojazdy jednocześnie. Korzystanie z usługi jest możliwe po zarejestrowaniu się na stronie internetowej greenwaypolska.pl lub w mobilnej aplikacji GreenWay Polska.

