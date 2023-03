Jak podał poznański ratusz, wydawnictwo Michelin ogłosiło nawiązanie współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, dzięki której najnowsza edycja kulinarnego przewodnika zostanie wzbogacona o rekomendacje z Poznania.

- To doskonała wiadomość - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Przewodnik Michelin jest najbardziej prestiżowym tego typu wydawnictwem na świecie. To, że najważniejsi recenzenci kulinarni zdecydowali się odwiedzić Poznań, świadczy o wysokim poziomie lokalnej gastronomii. To najlepszy dowód na to, że u nas można dobrze zjeść!