Poznań: W Starym Browarze rusza Carrefour Market

W centrum handlowym Stary Browar w Poznaniu, w budynku Atrium na poziomie -1, otwarty został nowy Carrefour Market.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 12-08-2021, 12:08

Poznań: W Starym Browarze rusza Carrefour Market, fot. materiały prasowe

Z okazji otwarcia, na klientów marketu czekają powitalne bony podarunkowe. Przy zakupach z aplikacją Mój Carrefour o łącznej wartości min. 70 zł każdy klient otrzyma voucher na 20 zł do wykorzystania w trakcie kolejnych odwiedzin. Klienci mogą też skorzystać z oferty dnia, w tym przypadku wybrane produkty mają ceny obniżone nawet o ponad 50%. Jak zawsze mają też do dyspozycji promocje i zniżki, które oferuje aplikacja „Mój Carrefour”.

Supermarkety to ważny element omnikanałowej sieci sprzedaży

- Supermarkety to format, który niezmiennie przyciąga wielu klientów szukających szerokiej oferty produktów i atrakcyjnej ceny. To także ważny element naszej omnikanałowej sieci sprzedaży. Cieszę się, że mieszkańcy Poznania zyskali doskonały sklep w jednej ze swoich ulubionych galerii handlowych – powiedział Sebastian Koper, dyrektor Działu Rozwoju Wszystkich Formatów w Carrefour Polska.

- Szukaliśmy partnera, który klientom Starego Browaru zaoferuje szeroką ofertę cenową, a przy tym bogate zatowarowanie z dużym wyborem asortymentu podstawowego, produktów świeżych, jakościowych produktów do gotowania, a także żywność organiczną bądź wegańską. Ta wizja w 100% urzeczywistnia się we współpracy z Carrefour – mówi Renata Gralec, Dyrektor Centrum Stary Browar.

Carrefour Market w Starym Browarze oferuje ponad 200 rodzajów warzyw i owoców oraz soków i bakalii, w tym wiele nowości marki własnej Carrefour oraz bogaty wybór świeżych, lokalnych wędlin i serów, a także mięsa. Klienci znajdą tu również świeże ryby oraz sushi produkowane na miejscu, wyroby z Wędzarni Carrefour oraz świeże pieczywo z miejscowych piekarni.

Sklep wyróżnia też strefa zdrowia z 2000 produktów BIO, bezglutenowych i bez laktozy, z których słynie Carrefour. Z kolei strefa produktów świeżych z ofertą „Prosto z pola do 50 km” daje klientom bezpośredni dostęp do produktów lokalnych rolników. Z myślą o osobach poszukujących posiłków w ofercie supermarketu znalazły się także gotowe do zjedzenia dania, zupy czy sałatki, w tym marki własnej Bon Apetit!

Zakupy ułatwia szereg rozwiązań sprzyjających ekologii i niemarnowaniu żywności, które stanowią ważny element odpowiedzialności społecznej Carrefour. To m.in. strefa zero waste z towarami w obniżonych cenach, możliwość zwrotu butelek bez paragonu oraz usługa Scan & Go, pozwalająca szybko i wygodnie zapłacić za produkty bez wykładania ich na taśmę.

Dla 200 pierwszych klientów, którzy zrobią zakupy z usługą Skan&Go sklep przygotował darmowe, ekologiczne torby na zakupy. Warto pamiętać również o usłudze „Zamów i odbierz”, umożliwiającej odbiór w sklepie zakupów zamówionych wcześniej on-line.

W nowym supermarkecie, podobnie jak we wszystkich sklepach, priorytetem sieci Carrefour jest dbałość o bezpieczeństwo sanitarne klientów i pracowników oraz najwyższe standardy higieny. Klienci mają zapewnione stoiska do dezynfekcji rąk, obsługiwani są przez pracowników w maseczkach, są też informowani o obowiązku zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz konieczności zachowania dystansu społecznego.

Udogodnieniem dla klientów robiących codzienne zakupy w nowym markecie jest podziemny parking, którym dysponuje centrum handlowe w Stary Browar. Dla klientów Carrefour, po okazaniu paragonu ze sklepu, parking przez 4 godziny jest darmowy.